Tim Merlier sprint oppermachtig naar winst in chaotische openingsrit Ronde van Polen

De openingsrit van de Ronde van Polen is een prooi geworden voor Tim Merlier. Onze landgenoot sprintte op het motorsportcircuit van Poznan sneller dan Olav Kooij en Fernando Gaviria. Merlier krijgt zo ook de eerste leiderstrui.

Het was een chaotische openingsetappe in Polen. De renners moesten eerst rond de stad rijden alvorens te finishen op een racecircuit. Alleen was 20 minuten voor de renners aan de streep waren de finish nog versperd.

Extreem onweer waaide omheiningen en andere voorwerpen op het circuit, toeschouwers hielpen net op tijd met alles opnieuw op zijn plaats te zetten.

In aanloop naar de sprint waren er in het peloton nog enkele valpartijen vanwege het natte wegdek. Merlier liet het niet aan zijn hart komen en won met sprekend gemak. Landgenoot Gerben Thijssen zat ook nog in de eerste groep en werd 10e.