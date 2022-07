Landgenoot Gerben Thijssen is de snelste van sterke sprintersgilde in Polen

Ook vandaag nodigde de tweede etappe in de Ronde van Polen uit tot een massasprint. Toch inspireerden de 2 colletjes van 4e categorie in het begin van de koers vooral Lotto-Soudal om op avontuur te trekken.



Eerst ging ontsnappingskoning Thomas De Gendt eens snuffelen in de voorhoede, maar het was zijn ploegmakker Jasper De Buyst die het juiste lotje had getrokken. Onze landgenoot kreeg Jonas Abrahamsen, Patryk Stosz en Piotr Brozyna mee in de kopgroep.



De Buyst was duidelijk de sterkste van de kopgroep en moest in de slotfase nog alleen opboksen tegen de blokken van Jumbo-Visma, Quick Step-Alpha Vinyl en Alpecin-Deceuninck. Onbegonnen werk. Met de meet in zicht werd onze landgenoot alsnog overspoeld door het peloton.

Toch was het Belgische feestje nog niet afgelopen.

In de massasprint die volgde, bewees Gerben Thijssen dat hij over een setje snelle benen beschikt. Onze 24-jarige landgenoot van Intermarché-Wanty-Gobert verschalkte onder anderen Pascal Ackermann, Sam Bennett, Mark Cavendish, Arnaud Démare en de winnaar van gisteren, Olav Kooij, in de laatste rechte lijn.