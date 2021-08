Nikias Arndt omzeilt valpartijen op weg naar sprintzege in Polen

4 renners gingen met een beperkte voorsprong de lokale ronde in Bielsko-Biala in. Onder hen Jonas Rickaert, die toen ongetwijfeld al besefte dat hij aan een onmogelijke missie was begonnen. Op 8 kilometer van de finish werden ze gegrepen door wat nog overbleef van het peloton.



Die groep werd op zijn beurt nog eens gedecimeerd door een valpartij in twee tijden. Nikias Arndt en Matej Mohoric hadden de schifting wel overleefd. Mano a mano snelden ze naar de finish, maar het was de Duitser die zijn wiel als eerste over de streep gooide.



Bitter voor Mohoric, die zo de leiderstrui aan zijn neus ziet voorbijgaan. Ook gele trui João Almeida, al goed voor 2 ritzeges, sprintte mee, maar hij eindigde deze keer vierde. Morgen begint de Portugees aan de tijdrit met een voorsprong van 2 seconden.