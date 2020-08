Giro-winnaar Carapaz graait ritzege mee in Polen met late uitval

Na twee massasprints stond er in de Ronde van Polen vandaag een bergetappe op het menu. Aan de start in Wadowice verschenen er alvast enkele ronkende namen. Onder meer Jakob Fuglsang, Simon Yates, Max Schachmann en Richard Carapaz waren te duchte tegenstanders voor onze landgenoot Remco Evenepoel.

Ondanks de drukkende warmte in Polen kregen we al snel vier leiders. De kopgroep fietste een maximale voorsprong van vier minuten bij elkaar, tot de Thomas De Gendt zijn benen niet meer kon stilhouden. Samen met onder meer Jakob Fugslang zette hij de achtervolging in op de vier leiders. Dichter dan twee minuten kwamen ze echter niet.

Vervolgens was het de beurt aan Laurens De Vreese. De Belg van Astana reed voor wat hij waard was, maar ook hij werd opnieuw opgeraapt door het peloton. Ondertussen lieten de vele beklimmingen hun sporen na. Leider Mads Pedersen kreeg het moeilijk, maar slaagde er toch in aan te klampen.

Voorin was Taco van der Hoorn duidelijk de beste. Hij reed makkelijk weg van zijn metgezellen, en besloot aan een solo te beginnen. Deceuninck-Quick-Step draaide de gashendel echter helemaal open, en zorgde uiteindelijk voor een samensmelting op ongeveer 40 kilometer van de finish . Alles te herdoen.

Een late uitval van Nathan Haas leek nog roet in het eten van de favorieten te gooien, maar Ineos zorgde ervoor dat we met een uitgedund peloton naar de finish trokken. Uiteindelijk was het Carapaz die vriend en vijand verraste met een explosieve sprint vanop 400 meter. De Giro-winnaar neemt ook de leiderstrui over.

Met Jasper Stuyven en Tim Wellens kregen we opnieuw twee Belgen in de top 10. Remco Evenepoel eindigde op een 23e plaats.