Wereldkampioen Mads Pedersen sprint verrassend naar winst in Polen

Na de vreselijke valpartij gisteren in Katowice, kregen de renners opnieuw een sprintetappe voorgeschoteld. De rit van Opole naar Zabrze was 151 kilometer lang, en bevatte voor het eerst in deze ronde een klim van tweede categorie.

Vanaf de start werd meteen duidelijk dat veel renners nog steeds met hun gedachten bij Fabio Jakobsen zaten. De wedstrijd verliep dan ook aan een gezapig tempo, en daar maakten Julius van den Berg en Maciej Paterski dankbaar gebruik van. Net zoals gisteren sprong het tweetal al snel weg uit het grote pak. De vroege vlucht was een feit.

Van den Berg en Paterski reden in een mum van tijd een mooie bonus van 7 minuten bij elkaar, tot de sprintersploegen het welletjes vonden. Het tempo ging de hoogte in, en de voorsprong van de twee leiders daalde zienderogen. Met nog 15 kilometer te rijden kwam alles uiteindelijk samen.

Bij het ingaan van de laatste 6 kilometer werd het peloton nog even opgeschrikt door een wanhoopspoging van thuisrijder Patryk Stosz. Alles bleef echter samen en de sprinttreintjes vochten zij aan zij voor de beste plek. Uiteindelijk was het Trek-Segafredo dat met wereldkampioen Mads Pedersen verrassend aan het langste eind trok. Topfavoriet Pascal Ackermann en Davide Ballerini vervolledigen de top 3.

Met Jasper Philipsen, Piet Allegaert en Jürgen Roelandts eindigden er ook drie Belgen in de top 10. Philipsen staat momenteel zevende in het algemeen klassement, Pedersen pakt de leiderstrui over van Kamil Malecki.