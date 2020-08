LIVE: Openingsrit Ronde van Polen in teken van Bjorg Lambrecht

17:17 17 uur 17. Het peloton heeft de touwtjes nog steeds stevig in handen. Hun achterstand op de leiders bedraagt momenteel 1'45''. . Het peloton heeft de touwtjes nog steeds stevig in handen. Hun achterstand op de leiders bedraagt momenteel 1'45''.

17:15 Paterski als een duivel uit een doosje. Terwijl de organisatie even aankondigde dat Maciej Paterski met mechanische pech te kampen kreeg, wint de Pool nu gewoonweg de derde en laatste tussensprint van de dag. Wat een ommekeer! 17 uur 15.

17:12 17 uur 12. Correctie van de organisatie. Maciej Paterski zou dan toch nog in de kopgroep zitten. We hebben dus nog steeds 4 leiders.

17:08 17 uur 08. Wie zijn de 4 leiders? Sam Brand. Sam Brand is een 29-jarige Brit die momenteel uitkomt voor Team Novo Nordisk. Tot op heden heeft hij nog geen zeges op zijn palmares staan.

17:06 17 uur 06. Van 4 naar 3 leiders. Door de mechanische pech van Paterski is de kopgroep momenteel een werkkracht kwijt. Kunnen ze het peloton nog lang afhouden?

17:03 17 uur 03. Paterski opgeraapt door het peloton. Het avontuur van Maciej Paterki zit erop voor vandaag. De Pool kreeg te kampen met een mechanisch defect.

16:58 16 uur 58. Wie zijn de 4 leiders? Kamil Malecki. De Pool Kamil Malecki is een 24-jarige neoprof van CCC. Vorig jaar stak hij twee eindzeges op zak, beiden in zijn thuisland: de CCC Tour-Grody Piastowskie en de Baltyk-Karkonosze-Tour.

16:55 Gemiddelde snelheid. Na drie uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 41 km/uur. 16 uur 55.

16:50 Sprint. Naast de eerste twee tussensprints, wint Paterski nu ook de speciale sprint in Sosnowiec. Gaat hij voor 4 op 4 bij de derde tussensprint op 56 kilometer van de streep? 16 uur 50.

16:46 Houden de leiders het vol tot de finish? 16 uur 46.

16:44 16 uur 44. Wie zijn de 4 leiders? Julius van den Berg. De Nederlander Julius van den Berg is 23 jaar, en rijdt voor het tweede seizoen op rij voor EF Pro Cycling. Tot nu toe behaalde hij zijn grootste succes in de Ronde van Normandië, waar hij de vijfde etappe won.

16:38 Tijdsverschil. De 4 leiders doen er opnieuw 10 seconden bij. Hun voorsprong op het peloton bedraagt nu 2 minuten. 16 uur 38.

16:27 16 uur 27. Ook Ackermann van de partij. Net zoals Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) is ook Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) vandaag een kanshebber op ritwinst. Misschien hebben deze twee heren ook wel een streepje voor op de rest. De aankomstplek, Katowice, is hen namelijk niet onbekend. Terwijl Mezgec vorig jaar de rit won, reed Ackermann in 2018 al juichend over de streep.

16:25 Heeft Edward Theuns last van de knie? 16 uur 25.

16:19 16 uur 19. Wat staat er de renners nog te wachten? Het rustige verloop van de koers staat ons toe om eens verder te kijken naar wat er de renners nog te wachten staat. Zo ligt er aan kilometerpaal 139 namelijk nog een derde en laatste tussensprint. 6 kilometer later beginnen de renners aan de drie plaatselijke rondes van 16 kilometer. Indien iedereen bij het ingaan van de laatste ronde nog steeds bij elkaar zit, zal het drummen worden voor een ideaal plekje om de sprint aan te vatten.

16:14 Tijdsverschil. Met nog 99 kilometer voor de boeg blijft het peloton druk uitoefenen op de 4 leiders. Hun voorsprong slinkt namelijk tot 1'50''. 16 uur 14.

16:04 16 uur 04. Stand van zaken. Met nog 107 kilometer voor de boeg, hebben de 4 leiders een voorsprong van 2'15'' op het peloton.

16:01 16 uur 01. Dankzij zijn twee eerste plaatsen bij de tussensprints is Maciej Paterski momenteel de virtuele leider in het klassement van strijdlustigste renner.

15:57 Gemiddelde snelheid. Na twee uur koers is de gemiddelde snelheid 40 km/uur. 15 uur 57.

15:53 Tweede tussensprint. Net zoals bij de eerste sprint lopen dezelfde drie renners met de punten weg. Opnieuw trekt Paterski aan het langste eind, gevolgd door Malecki en van den Berg. 15 uur 53.

15:46 15 uur 46. Deceuninck-Quick-Step werkt mee in het peloton. De Belgische brigade onderhoudt het tempo, misschien wel een teken dat de Nederlander Jakobsen zich goed voelt vandaag.

15:45 Tomasz Marczynski eert Lambrecht met een speciale helm. 15 uur 45.

15:44 15 uur 44.

15:36 15 uur 36. 10 kilometer tot volgende tussensprint. De 4 musketiers vooraan mogen zich gaan opmaken voor de tweede tussensprint van de dag. Ze hebben nog steeds een bonus van 2'50'', en daar lijkt vooral het peloton vrede mee te nemen.

15:30 15 uur 30. De Strade Bianche was een eerste echte test, maar nu wil ik ook zien hoe ik het er in mijn eerste rittenkoers vanaf breng. Jakob Fuglsang (Astana).

15:27 Jasper Philipsen mengt zich vandaag misschien ook wel in de debatten. 15 uur 27.

15:22 15 uur 22. Nog 136 kilometer. Binnen 136 kilometer weten we wie de eerste etappe in deze Ronde van Polen op zak steekt.

15:20 Tijdsverschil. De voorsprong van de vroege vluchters blijft afnemen en bedraagt momenteel nog 2'50''. 15 uur 20.

15:11 15 uur 11. Het peloton houdt de situatie onder controle. De leiders slagen er momenteel niet in hun voorsprong uit te bouwen.

15:03 Voorsprong blijft dalen. De kopgroep zal uit een ander vaatje moeten tappen als ze niet snel ingerekend willen worden. Momenteel hebben ze nog een bonus van 3'25''. 15 uur 03.

15:01 Aan de finish hangt een groot spandoek voor Bjorg Lambrecht. 15 uur 01.

14:55 Gemiddelde snelheid. De gemiddelde snelheid in het openingsuur bedroeg 42,5 km/uur. 14 uur 55.

14:54 14 uur 54. De renners starten in een atletiekstadion aan de Ronde van Polen.

14:48 14 uur 48. De voorsprong van de 4 leiders schommelt nog steeds rond de 4'30". Het peloton deelt momenteel duidelijk geen cadeautjes uit.

14:38 14 uur 38. Herhaalt Mezgec zijn kunstje van vorig jaar? Een naam om zeker rekening mee te houden is Luka Mezgec. De Sloveense renner van Mitchelton-Scott won vorig jaar de sprint in Katowice, en is ook dit jaar opnieuw van de partij.

14:31 14 uur 31. Jumbo-Visma neemt het heft in handen. In het peloton wil Jumbo-Visma de kopgroep toch niet te ver weg laten rijden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de aanwezigheid van Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter is namelijk een van de grote favorieten vandaag.

14:27 14 uur 27. Dit is mijn eerste wedstrijd sinds de lockdown, dus ik kijk er erg naar uit. De eerste twee etappes en de laatste moeten mij zeker liggen. Ik heb dus genoeg kansen om mijn goede benen te tonen. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step).

14:19 14 uur 19. De vroege vluchters hebben momenteel een voorsprong van meer dan 4 minuten.

14:15 14 uur 15. Ideale weersomstandigheden. De weersomstandigheden nodigen de renners uit om er een mooie race van te maken. Op de thermometer lezen we 23 graden af. Het stralende zonnetje is ook van de partij.

14:10 Eerste tussensprint. De eerste tussensprint wordt meteen gewonnen door een Pool: Maciej Paterski is de naam! Malecki en van den Berg vervolledigen de top 3. 14 uur 10.

14:02 14 uur 02. De koplopers bouwen hun voorsprong langzaam uit. Kennen we de vlucht van de dag?

14:00 Tijdsverschil. De vluchters hebben een voorsprong van 1'30''. 14 uur.

13:58 13 uur 58. 4 vroege vluchters. 4 renners trekken meteen in de aanval: Kamil Malecki (CCC), Julius van den Berg (EF Pro Cycling), Samuel Brand (Team Novo Nordisk) en Maciej Paterski, uit het team van Poolse vertegenwoordigers.



13:46 13 uur 46. Start! Een jaar na het tragisch overlijden van Bjorg Lambrecht weerklinkt het startschot in de Ronde van Polen. Voor de koers echt kan losbarsten, rijden de 154 renners eerst door een geneutraliseerde zone van 3,6 kilometer.

13:15 De renners zijn gestart in Polen. 13 uur 15.

12:32 12 uur 32. Ritverloop. De renners vertrekken vandaag aan het Slaski Stadion in Chorzów. Voor de start zal daar ook een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht. De finish ligt uiteindelijk in Katowice, een stad met prachtige architectuur uit het verleden. In Katowice worden drie plaatselijke ronden van 16 kilometer afgewerkt om de snelle mannen in stelling te brengen.

11:40 11 uur 40. De favorieten voor vandaag. Op papier krijgen we vandaag een sprint te zien. Het is echter nog maar de vraag of de rasechte sprinters het laatste kleine heuveltje kunnen overleven. Jakob Fuglsang en Maximilian Schachmann toonden afgelopen zaterdag alvast hun goede benen tijdens de Strade Bianche, en kunnen ook vandaag dus zeker hun rol spelen. Wat de pure sprintbommen betreft, kijken we vooral naar Fabio Jakobsen, Pascal Ackermann en Dylan Groenewegen. Andere gegadigden zijn Diego Ulissi, en onze landgenoten Jasper Philipsen en Jasper Stuyven.



10:53 10 uur 53. Belgisch succes in Polen. De Ronde van Polen kende in een recent verleden al enkele Belgische eindwinnaars. Terwijl Tim Wellens in 2016 won, zette Dylan Theuns in 2017 deze ronde op zijn naam. Komt er dit jaar opnieuw een Belgische eindzege

10:22 10 uur 22. Geen rugnummer 143. Ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht wordt het rugnummer 143 niet meer gebruikt in de Ronde van Polen. En dat is niet alles, voortaan zal het jongerenklassement namelijk de naam van de betreurde renner dragen. . Geen rugnummer 143 Ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht wordt het rugnummer 143 niet meer gebruikt in de Ronde van Polen. En dat is niet alles, voortaan zal het jongerenklassement namelijk de naam van de betreurde renner dragen.

09:29 09 uur 29. Ik wil iets moois doen voor Bjorg Lambrecht als ik deze ronde win. Remco Evenepoel. Ik wil iets moois doen voor Bjorg Lambrecht als ik deze ronde win. Remco Evenepoel

08:22 08 uur 22. Wielerwereld herdenkt Bjorg Lambrecht. De openingsrit in de Ronde van Polen staat vandaag in het teken van de betreurde Bjorg Lambrecht. De talentvolle wielrenner kwam een jaar geleden om het leven bij een ongeluk in de Ronde van Polen. . Wielerwereld herdenkt Bjorg Lambrecht De openingsrit in de Ronde van Polen staat vandaag in het teken van de betreurde Bjorg Lambrecht. De talentvolle wielrenner kwam een jaar geleden om het leven bij een ongeluk in de Ronde van Polen.

08:18 08 uur 18. 4 op 4 voor Evenepoel? Na eindzeges in San Juan, de Algarve en Burgos doet Remco Evenepoel ook in zijn 4e rittenkoers van het jaar een gooi naar de eindzege. Hij zal daarbij wel moeten afrekenen met onder meer Giro-winnaar Richard Carapaz, Jakob Fuglsang, Simon Yates, Schachmann, Majka, Jon Izagirre, Zakarin, Rohan Dennis en Tim Wellens. Ook smaakmaker Thomas De Gendt is deze week van de partij. . 4 op 4 voor Evenepoel? Na eindzeges in San Juan, de Algarve en Burgos doet Remco Evenepoel ook in zijn 4e rittenkoers van het jaar een gooi naar de eindzege. Hij zal daarbij wel moeten afrekenen met onder meer Giro-winnaar Richard Carapaz, Jakob Fuglsang, Simon Yates, Schachmann, Majka, Jon Izagirre, Zakarin, Rohan Dennis en Tim Wellens. Ook smaakmaker Thomas De Gendt is deze week van de partij.