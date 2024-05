Heuveltjesrit in Noorwegen: sluiten de Belgen af met 3 ritzeges op 4?

Rondjes rond Stavanger

De Ronde van Noorwegen eindigt in Stavanger, waar 6 lussen worden afgewerkt met daarbij telkens de beklimming van Grisabakken (600 meter tegen 7,5%). De finish is wel vlak.



Thibau Nys bewaart alvast goeie herinneringen aan Stavanger, want hij behaalde er vorig jaar zijn allereerste profzege, al zag het parcours er toen wel anders uit. Alexander Kristoff is geboren in Stavanger en won er zowel in 2022 als 2023 in de Ronde van Noorwegen. Wordt het 3 op 3 voor hem?