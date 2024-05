LIVE: Vier renners mogen zich tonen in openingsuren, Thibau Nys verdedigt straks leiderstrui op lastige slotklim

Filip Reha

Voor de tweede dag op rij heeft Filip Reha een plekje kunnen bemachtigen in de kopgroep. De 23-jarige Tsjech won vorig jaar voor het eerst de UCI-koers. De Gemenc GP (2.2) in Hongarije is weliswaar zeker niet te vergelijken met het niveau van deze Ronde van Noorwegen. Dit seizoen was hij de beste in een manche van de Skoda Cup, een reeks nationale koersen in Tsjechië.