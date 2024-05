LIVE: Peloton trekt zich op gang voor langste etappe in Ronde van Noorwegen, Thibau Nys verdedigt leiderstrui

Thibau Nys in donkergeel

De eerste leiderstrui is voor Thibau Nys. Hij was gisteren duidelijk de sterkste op een steile slothelling. In het klassement heeft hij 8 seconden voorsprong op Adne Holter. De 21-jarige Nys leidt zo ook in het jongerenklassement. Ploegmaat Mathias Vacek zal voor de gelegenheid die trui dragen. Gisteren verzamelde de Noor Eirik Vang Aas bergpunten onderweg waardoor ook hij in een ander truitje rijdt vandaag.