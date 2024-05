Kan Thibau Nys op lastige slotklim in Noorwegen zijn leiderstrui verdedigen?

Na zijn demonstratie in rit één vat Thibau Nys vrijdag in de leiderstrui de tweede etappe aan in de Ronde van Noorwegen. Er wacht de jonge Belg meteen een zware opdracht in de strijd om het klassement, met een slotklim van 5,5 km aan bijna 9 procent gemiddeld. Houdt hij stand? Volg het live vanaf 12.35 uur.