LIVE (vanaf 14.25 uur): Wout van Aert viert rentree in Noorwegen, Thibau Nys is favoriet in rit voor punchers

Bijna twee maanden na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen keert Wout van Aert terug in het peloton in de Ronde van Noorwegen. Voor de renner van Visma-Lease a Bike is de openingsetappe een eerste test, voor Thibau Nys een kans om te winnen. Volg het hier live met tekstupdates vanaf 14.20 uur.