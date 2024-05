LIVE: Kopgroep met 2 Belgen krijgt weinig speelruimte in openingsrit van Ronde van Noorwegen

Wegkapitein Stockman

De tweede Belg voorin is Abram Stockman. De 27-jarige West-Vlaming is bezig aan zijn eerste seizoen op het profniveau. Afgelopen winter maakte hij samen met zijn ploeg TDT-Unibet de stap van het continentale naar het procontinentale niveau. Bij het team is hij vaak wegkapitein tussen de jonge knapen. Stockman is ook regelmatig te zien in de kopgroep, zoals vandaag.