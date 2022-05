LIVE Ronde van Noorwegen: De orde is hersteld na prikje in de wind van Jumbo-Visma

Fase per fase

Fase per fase

2'16", nog 33km. De jongens van Trek zetten zich resoluut op kop van het peloton voor hun kopman Mads Pedersen, die zeker niet kansloos is vandaag. Het verschil met de vluchters is 2'16".

Eerste keer Grisbakken. De klim richting Grisbakken is de scherprechter in de finale. Hij is amper 600m lang, maar stijgt toch gemiddeld 7,1%. Ben Healy komt als eerste boven, het peloton volgt op iets meer dan een minuut.

De rust keert terug in het peloton, nog 45km te gaan.

We herkennen in het groepje van leider Evenepoel ook al zeker Hayter, Plapp, Asgreen, Vernon, Roosen, Teunissen, Chaves, Pedersen en Vine.

Het gaat heel snel vandaag. Nog 50km en de renners zijn binnen in Stavanger. Thuisrijder Alexander Kristoff is ondertussen weer komen aansluiten bij het groepje-Evenepoel na beukwerk van zijn maats bij Intermarché.

Zware val. Een massale val in het peloton treft vooral Uno-X. Met z'n vieren liggen de Noren erbij. Evenepoel is aan de chaos ontsnapt en trekt voorin zowaar even door met de jongens van Ineos.

Tweede poging. Ineos, EF en Trek proberen de boel nog een keer uit mekaar te ranselen. Remco Evenepoel bekijkt het met zijn ploegmaats vanaf de tweede rij, maar maakt zich voorlopig niet te veel zorgen.

De 7 leiders hebben nog 3 minuten voorsprong op het peloton, waar de rust toch wat teruggekeerd is. Trek, Ineos en Quick Step zitten goed gegroepeerd voorin.

Het peloton breekt. Onder het beukwerk van Jumbo-Visma, Bora, DSM en Quick Step spat het peloton uiteen in de wind. Remco Evenepoel heeft zich niet laten verrassen en zit goed mee in zijn gouden leiderstrui.

Twee Belgen mee in de vlucht van de dag. Er is dan toch een vlucht vertrokken. Gianni Vermeersch (Alpecin) en Robbe Ghys (Sport Vlaanderen) hebben het gezelschap gekregen van de Denen Gudnitz en Bendixen, de Ier Healy, de Spanjaard Nicolau en de Nieuw-Zeelander Strong. Hun voorsprong op het peloton is 1'20".

Hun voorsprong op het peloton is 1'20".

Het regent niet meteen aanvallen in de beginfase van de rit. Het is dan ook al een zware week geweest.

Off they go! De laatste rit in de Ronde van Noorwegen is op gang gevlagd. Komt de eindzege van Remco Evenepoel door de wind toch nog in gevaar?