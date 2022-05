Evenepoel laat eindzege niet meer glippen in Noorwegen, Kristoff wint slotrit voor eigen volk

Het peloton brak nooit in stukken, waarna de laatste vluchters op iets minder dan 4 kilometer opnieuw werden gegrepen. In zijn eigen Stavanger snelde Alexander Kristoff vervolgens krachtig naar de zege. Opnieuw een zege erbij dus voor ploeg-in-vorm Intermarché.

In het peloton probeerden Jumbo-Visma en Trek-Segafredo de boel eventjes uiteen te ranselen in de wind. Remco Evenepoel bekeek het in zijn leiderstrui telkens vanaf de tweede rij en was er gerust op.

Eindwinnaar Evenepoel glundert: "Een geweldige week"

Remco Evenpoel sluit zijn verblijf in Noorwegen af met drie etappezeges en eindwinst. "Het was een geweldige week", reageerde onze landgenoot na afloop.

"Deze week is geweldig goed verlopen. Ik had niet verwacht hier drie keer te winnen en ik word ook nog eens eindwinnaar. Ik kan zeker niet klagen. Verder worden we ook nog twee keer tweede in de sprint (met Ethan Vernon, red.)."

"Als ploeg hebben we het ontzettend goed gedaan en ik ben heel blij met mijn rentree in competitie na mijn stage in Spanje. Ik kon niet beter beginnen."

Evenepoel keert zondagavond nog terug naar België, waar hij dinsdag start in Gullegem Koerse. "Ik vlieg nu naar huis, doe het dan een paar dagen rustig aan en hervat vervolgens de training met het oog op de Ronde van Zwitserland, mijn grote doel nog, samen met de kampioenschappen, in juni."