LIVE: Vroege vlucht met De Gendt blijft binnen schot in Lombardije, vervelende val voor Evenepoel

Fase per fase

Fase per fase

clock 13:42 13 uur 42. Jumbo-Visma stelt weer een meer gematigd tempo in op de Berbenno. Dat is een vlot lopende klim, die bij de grote kleppers weinig sporen zal nalaten. . Jumbo-Visma stelt weer een meer gematigd tempo in op de Berbenno. Dat is een vlot lopende klim, die bij de grote kleppers weinig sporen zal nalaten.

clock 13:36 13 uur 36. Van Eetvelt: "Ik hoop dat ik iets kan laten zien". Van Eetvelt: "Ik hoop dat ik iets kan laten zien"

clock 13:32 2'00". Ook het peloton legt er de pees op. De achterstand is in een mum van tijd gehalveerd. . 13 uur 32. time difference 2'00" Ook het peloton legt er de pees op. De achterstand is in een mum van tijd gehalveerd.

clock 13:30 13 uur 30. Nils Brun gaat hard in de afdaling en neemt wat voorsprong op de andere vluchters. . Nils Brun gaat hard in de afdaling en neemt wat voorsprong op de andere vluchters.

clock 13:24 De fans van Pinot gebruiken alle mogelijke middelen om hun held te helpen. 13 uur 24. De fans van Pinot gebruiken alle mogelijke middelen om hun held te helpen.

clock 13:21 40,1 km/h. De gemiddelde snelheid ligt nog net boven de 40 km/h. De snelste Ronde van Lombardije was die van 1995, met 43,3 km/h. Laten we zeggen dat het toen een andere tijd was. . 13 uur 21. average speed 40,1 km/h De gemiddelde snelheid ligt nog net boven de 40 km/h. De snelste Ronde van Lombardije was die van 1995, met 43,3 km/h. Laten we zeggen dat het toen een andere tijd was.

clock 13:16 Roncola. De kopgroep heeft een stuk van zijn voorsprong moeten inboeten. We blijven nu even op het plateau, om dan te dalen naar de voet van de Berbenno. . 13 uur 16. hill Roncola De kopgroep heeft een stuk van zijn voorsprong moeten inboeten. We blijven nu even op het plateau, om dan te dalen naar de voet van de Berbenno.

clock 13:13 13 uur 13. Op de Roncola trekt het peloton de gashendel open. . Op de Roncola trekt het peloton de gashendel open.

clock 13:10 De val van Evenepoel, gefilmd door een toeschouwer. 13 uur 10. De val van Evenepoel, gefilmd door een toeschouwer.

clock 13:01 13 uur 01. De koerssituatie zit al een hele tijd vast. De zestien leiders zien hun voorsprong voortdurend rond de vier minuten schommelen. . De koerssituatie zit al een hele tijd vast. De zestien leiders zien hun voorsprong voortdurend rond de vier minuten schommelen.

clock 12:53 12 uur 53. Teuns: "Top tien zou mooi zijn". Teuns: "Top tien zou mooi zijn"

clock 12:47 4'00". Op 145 km van de meet hebben de zestien man vooraan een voorsprong van vier minuten. Meer krijgen ze niet. . 12 uur 47. time difference 4'00" Op 145 km van de meet hebben de zestien man vooraan een voorsprong van vier minuten. Meer krijgen ze niet.

clock 12:44 De Roncola staat voor de deur. Die is vooral erg lastig in het begin. 12 uur 44. De Roncola staat voor de deur. Die is vooral erg lastig in het begin.

clock 12:34 12 uur 34. We komen nu heel dicht in de buurt van Bergamo, maar het is nog veel te vroeg om de stad binnen te rijden. De renners trekken dus nog een grote lus met vier stevige klimmetjes erin. . We komen nu heel dicht in de buurt van Bergamo, maar het is nog veel te vroeg om de stad binnen te rijden. De renners trekken dus nog een grote lus met vier stevige klimmetjes erin.

clock 12:31 12 uur 31. Benieuwd hoe Evenepoel zich voelt na die vervelende val. Soudal-Quick Step houdt zich voorlopig wat afzijdig. . Benieuwd hoe Evenepoel zich voelt na die vervelende val. Soudal-Quick Step houdt zich voorlopig wat afzijdig.

clock 12:25 12 uur 25. Benoot: "Hopelijk zit het mee voor Roglic". Benoot: "Hopelijk zit het mee voor Roglic"

clock 12:16 12 uur 16. Op het vlakke lappen de zestien koplopers er toch weer een dikke halve minuut bij. . Op het vlakke lappen de zestien koplopers er toch weer een dikke halve minuut bij.

clock 12:08 12 uur 08. De Gendt is de enige renner in de kopgroep die alle vijf de monumenten minstens één keer heeft gereden. Voor zes van de vluchters is dit pas hun eerste monument. . De Gendt is de enige renner in de kopgroep die alle vijf de monumenten minstens één keer heeft gereden. Voor zes van de vluchters is dit pas hun eerste monument.

clock 12:00 12 uur . Ronde van Lombardije BEKIJK: Remco Evenepoel is stevig geraakt aan zijn linkerkant na vroege val in Lombardije