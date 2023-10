LIVE: De Gendt aanstoker van vroege vlucht in Ronde van Lombardije, vervelende val voor Evenepoel

Fase per fase

clock 11:42 11 uur 42. Het gewicht van de achtervolging valt volledig op de schouders van Jumbo-Visma. De ploeg is hier ook met een beresterke opstelling, met onder anderen Tiesj Benoot, Wilco Kelderman en Jan Tratnik. . Het gewicht van de achtervolging valt volledig op de schouders van Jumbo-Visma. De ploeg is hier ook met een beresterke opstelling, met onder anderen Tiesj Benoot, Wilco Kelderman en Jan Tratnik.

clock 11:37 Madonna del Ghisallo. Bovenop de eerste klim van de dag heeft de ruime kopgroep een bonus van zo'n 4'30" op het peloton. Zoals de traditie het voorschrijft, luiden de klokken in het kerkje. . 11 uur 37. hill Madonna del Ghisallo Bovenop de eerste klim van de dag heeft de ruime kopgroep een bonus van zo'n 4'30" op het peloton. Zoals de traditie het voorschrijft, luiden de klokken in het kerkje.

clock 11:32 11 uur 32. Italianen en tijdsopnames... We hebben nu zestien koplopers, dus het groeien van de voorsprong daarstraks was een fabeltje. . Italianen en tijdsopnames... We hebben nu zestien koplopers, dus het groeien van de voorsprong daarstraks was een fabeltje.

clock 11:31 Verzorging voor Evenepoel. Evenepoel hangt al een poosje aan het raam van de auto van de dokter. Zijn elleboog wordt met veel zorg behandeld. . 11 uur 31. medical issue Verzorging voor Evenepoel Evenepoel hangt al een poosje aan het raam van de auto van de dokter. Zijn elleboog wordt met veel zorg behandeld.

clock 11:27 Het heiligdom bovenop de Ghisallo. 11 uur 27. Het heiligdom bovenop de Ghisallo.

clock 11:26 11 uur 26. Bergop wordt het gat tussen kopgroep en achtervolgers weer wat groter. . Bergop wordt het gat tussen kopgroep en achtervolgers weer wat groter.

clock 11:23 50" en 3'10". De zes achtervolgers naderen stilaan op de kopgroep, maar hebben nog wel wat werk. Het peloton geeft de ontsnapping vooralsnog niet al te veel ruimte. . 11 uur 23. time difference 50" en 3'10" De zes achtervolgers naderen stilaan op de kopgroep, maar hebben nog wel wat werk. Het peloton geeft de ontsnapping vooralsnog niet al te veel ruimte.

clock 11:21 11 uur 21. Evenepoel zit opnieuw veilig in het pak. Toch een geruststelling. . Evenepoel zit opnieuw veilig in het pak. Toch een geruststelling.

clock 11:20 11 uur 20. De tien vluchters zijn ondertussen begonnen aan de mythische Madonna del Ghisallo. Vandaag nemen ze die van de andere flank, en veel vroeger in de koers. . De tien vluchters zijn ondertussen begonnen aan de mythische Madonna del Ghisallo. Vandaag nemen ze die van de andere flank, en veel vroeger in de koers.

clock 11:16 Opgave van Bax. Sjoerd Bax (UAE) houdt het voor gezien. De Nederlander was een van de slachtoffers van de valpartij waarbij ook Evenepoel betrokken was. . 11 uur 16. give up Opgave van Bax Sjoerd Bax (UAE) houdt het voor gezien. De Nederlander was een van de slachtoffers van de valpartij waarbij ook Evenepoel betrokken was.

clock 11:14 11 uur 14. Tolio heeft gelukkig wat steun gekregen. Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Nils Brun (Tudor), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani) en Ben Swift (Ineos Grenadiers) willen samen met hem de sprong maken. . Tolio heeft gelukkig wat steun gekregen. Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Nils Brun (Tudor), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani) en Ben Swift (Ineos Grenadiers) willen samen met hem de sprong maken.

clock 11:10 11 uur 10. Veel meer dan een bebloede elleboog lijkt Evenepoel niet over te houden aan zijn valpartij. . Veel meer dan een bebloede elleboog lijkt Evenepoel niet over te houden aan zijn valpartij.

clock 11:08 Val van Evenepoel! Ai, dat is geen goed begin. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) is tegen de vlakte gegaan en blijft toch vrij lang op het asfalt zitten. Hopelijk valt het allemaal mee. . 11 uur 08. fall Val van Evenepoel! Ai, dat is geen goed begin. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) is tegen de vlakte gegaan en blijft toch vrij lang op het asfalt zitten. Hopelijk valt het allemaal mee.

clock 11:06 11 uur 06. Strafexpeditie. De groene mannetjes van Green Project-Bardiani hebben niemand mee in de vlucht, en daar is de ploegleiding niet blij mee. Alex Tolio krijgt de opdracht om in z'n eentje een minuut dicht te rijden. Spoiler alert: dat is zinloos. . Strafexpeditie De groene mannetjes van Green Project-Bardiani hebben niemand mee in de vlucht, en daar is de ploegleiding niet blij mee. Alex Tolio krijgt de opdracht om in z'n eentje een minuut dicht te rijden. Spoiler alert: dat is zinloos.

clock 11:04 11 uur 04. Het groepje met hardrijder Ganna is ondertussen ingerekend. Daar was het het peloton wellicht om te doen, want daar laten ze het tempo nu zakken. . Het groepje met hardrijder Ganna is ondertussen ingerekend. Daar was het het peloton wellicht om te doen, want daar laten ze het tempo nu zakken.

clock 11:02 11 uur 02. We schetsen kort de situatie: Tien man in de eerste groep: Mattia Bais (Eolo-Kometa), Samuele Battistella (Astana), Nicolo Buratti (Bahrain Victorious), Thomas De Gendt (Lotto-Dstny), Jacob Eriksson (Tudor), Simon Geschke (Cofidis), Asbjørn Hellemose (Lidl-Trek), Kamil Malecki (Q36.5), Paul Ourselin (TotalEnergies) en Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën). Vijf man op een halve minuut: Julien Bernard (Lidl-Trek), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Filippo Magli (Green Project-Bardiani), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) en Simon Pellaud (Tudor). Het peloton, dat niet tevreden is met de gang van zaken, daar héél kort achter. . We schetsen kort de situatie:

