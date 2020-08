Michael Matthews, 3e in Sanremo, past voor Ronde van Lombardije

"Helaas kan ik mijn stuur niet goed meer vasthouden, waardoor ik een gevaar ben voor mijn ploegmaats en collega's in het peloton. Hopelijk kan ik er volgende week wel weer bij zijn." Matthews wordt bij Sunweb vervangen door de Nederlander Tusveld. Wilco Kelderman is de kopman.

08 uur 55. Geen Michael Matthews. Michael Matthews heeft zich in laatste instantie teruggetrokken voor de Ronde van Lombardije. De Australiër werd vorige week nog 3e in Milaan-Sanremo, maar hij kwam die dag ook ten val. "Helaas kan ik mijn stuur niet goed meer vasthouden, waardoor ik een gevaar ben voor mijn ploegmaats en collega's in het peloton. Hopelijk kan ik er volgende week wel weer bij zijn." Matthews wordt bij Sunweb vervangen door de Nederlander Tusveld. Wilco Kelderman is de kopman. .

16 uur 17. Ik denk dat Lombardije nog lastiger is dan de Clasica San Sebastian. De finale is superzwaar. De laatste 80 kilometer zijn heel lastig. Vanaf de Ghisallo heb je bijna geen vlakke stroken meer. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

19:00

19 uur . Debuut van Evenepoel. Remco Evenepoel (20) debuteert zaterdag in de Ronde van Lombardije. Het Italiaanse monument was voor aanvang van dit seizoen al een van zijn doelen en dat is ondanks het coronajasje niet veranderd. Dankzij zijn zeges in Burgos en Polen is Evenepoel een van de grote favorieten en misschien wel de topfavoriet. Hij nam woensdag het parcours onder de loep. .