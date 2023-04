Sergio Higuita sprint naar ritwinst in Baskenland, Vingegaard nooit in problemen

Sergio Higuita: "Ik wist dat het vandaag een zware rit ging worden, waar er kansen lagen voor mij. Ik ben heel opgelucht dat ik deze rit heb kunnen winnen. De positionering was essentieel."

Jonas Vingegaard: "Het was een hele warme en verraderlijke dag. De vluchters waren heel sterk vandaag, dus we moesten hard werken om ze terug te brengen. In de slotrit van het Baskenland is het altijd hectisch. Ik ga mijn uiterste best doen om mijn trui morgen te verdedigen."