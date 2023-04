Ronde van het Baskenland: Opnieuw heel wat klauterwerk voor Vingegaard en co

De rit van vandaag heeft trouwens (heel) veel weg van een etappe in de Ronde van het Baskenland van 2021. Toen viel Alex Aranburu aan in de afdaling van de laatste klim en soleerde hij naar de zege.

12 uur 09. Twee jaar geleden. De rit van vandaag heeft trouwens (heel) veel weg van een etappe in de Ronde van het Baskenland van 2021. Toen viel Alex Aranburu aan in de afdaling van de laatste klim en soleerde hij naar de zege. De renner van Movistar finishte deze week al drie keer in de top 10 en zal deze etappe ook wel hebben aangestipt. Enige probleem? De Spanjaard staat op slechts 24 seconden van Vingegaard. Een vrijgeleide zal hij dus niet mogen verwachten. .

12 uur 05. Klimmen en dalen, klimmen en dalen, ... Het peloton start en finisht vandaag in Santurtzi, een havenstad op een steenworp van Bilbao. De race is 175,5 kilometer lang en herbergt een hele vracht beklimmingen, waarvan er vijf gecategoriseerd zijn. De slotklim stijgt in 7,4 kilometer met 6,5%, waarna de weg in de laatste 15 kilometer bergaf gaat. .