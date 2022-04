LIVE: Vier Spanjaarden kiezen het hazenpad in lange etappe, Jumbo-Visma controleert

Primoz Roglic start vandaag in het geel in de 2e rit van de Ronde van het Baskenland, na zijn knappe zege in de korte tijdrit, voor de neus van Remco Evenepoel. Vandaag krijgen de renners wat bergjes van 3e en 2e categorie voor de wielen geschoven. Volg de langste etappe van deze week hier live.