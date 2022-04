LIVE Ronde van het Baskenland: Remco Evenepoel begint om 17.12 u aan zijn proloog

14:45 Geen volledige startlijst. Vaste prik dit voorjaar: lang niet alle ingeschreven renners verschijnen uiteindelijk ook aan de start. Quick Step-Alpha Vinyl is weer een mannetje kwijtgespeeld: Louis Vervaeke is de volgende renner die ziek wegvalt. Bij AG2R-Citroën bleef Clément Champoussin vanochtend achter in het hotel. Ook bij Bora-Hansgrohe, Israel-Premier Tech, EF-EasyPost en Lotto-Soudal is de selectie niet voltallig. . 14 uur 45. Geen volledige startlijst Vaste prik dit voorjaar: lang niet alle ingeschreven renners verschijnen uiteindelijk ook aan de start. Quick Step-Alpha Vinyl is weer een mannetje kwijtgespeeld: Louis Vervaeke is de volgende renner die ziek wegvalt. Bij AG2R-Citroën bleef Clément Champoussin vanochtend achter in het hotel. Ook bij Bora-Hansgrohe, Israel-Premier Tech, EF-EasyPost en Lotto-Soudal is de selectie niet voltallig.

14:38 14 uur 38. Zonder Pogacar, Almeida, McNulty en Ayuso is UAE onthoofd, maar dit wordt hierdoor een van de schaarse kansen voor Soler om te schijnen. De Spanjaard is de eerste kopman die zo meteen het startpodium zal verlaten. . Zonder Pogacar, Almeida, McNulty en Ayuso is UAE onthoofd, maar dit wordt hierdoor een van de schaarse kansen voor Soler om te schijnen. De Spanjaard is de eerste kopman die zo meteen het startpodium zal verlaten.

14:33 14 uur 33. Primoz Roglic houdt van deze koers, maar ook Jonas Vingegaard mag voor de eindzege gaan. Vorig jaar werden ze 1e en 2e. Het is niet eenvoudig om dat te herhalen, maar ze kunnen elkaar sterker maken. Marc Reef (ploegleider Jumbo-Visma). Primoz Roglic houdt van deze koers, maar ook Jonas Vingegaard mag voor de eindzege gaan. Vorig jaar werden ze 1e en 2e. Het is niet eenvoudig om dat te herhalen, maar ze kunnen elkaar sterker maken. Marc Reef (ploegleider Jumbo-Visma)

14:30 14 uur 30. Vorig jaar won Primoz Roglic de openingstijdrit in het Baskenland. Logisch, de Sloveen laat gewoon niets liggen in het individuele werk tegen de klok op Spaanse bodem. Sinds 2017 won hij 3 tijdritten in het Baskenland en 4 chronowedstrijden in de Vuelta. . Vorig jaar won Primoz Roglic de openingstijdrit in het Baskenland. Logisch, de Sloveen laat gewoon niets liggen in het individuele werk tegen de klok op Spaanse bodem. Sinds 2017 won hij 3 tijdritten in het Baskenland en 4 chronowedstrijden in de Vuelta.

14:27 14 uur 27. Met de Colombiaan Dani Mendez is de eerste renner begonnen aan deze korte opdracht tegen de klok. In deze fase gaat er elke minuut een renner van start. Bij de laatste 20 starters is er een interval van 2 minuten. . Met de Colombiaan Dani Mendez is de eerste renner begonnen aan deze korte opdracht tegen de klok. In deze fase gaat er elke minuut een renner van start. Bij de laatste 20 starters is er een interval van 2 minuten.

14:26 14 uur 26 match begonnen Start



13:59 De beklimming waar de eerste bergpunten worden uitgedeeld: een smalle en bochtenrijke passage. . 13 uur 59. De beklimming waar de eerste bergpunten worden uitgedeeld: een smalle en bochtenrijke passage.

12:12 Geen regen. In het Baskenland moet je altijd rekening houden met regendruppels en Remco Evenepoel voelde de bui al hangen op dit technische tijdritparcours, maar de Baskische weergoden kiezen vandaag voor een verlegen zonnetje en een graad of 10. In principe blijft het vandaag dus droog. . 12 uur 12. Geen regen In het Baskenland moet je altijd rekening houden met regendruppels en Remco Evenepoel voelde de bui al hangen op dit technische tijdritparcours, maar de Baskische weergoden kiezen vandaag voor een verlegen zonnetje en een graad of 10. In principe blijft het vandaag dus droog.

12:06 12 uur 06.

12:05 12 uur 05. Starttijden. 14.51 u Michael Woods 15.04 u Jan Polanc 15.23 u Adam Yates 15.45 u Ion Izagirre 15.46 u Geraint Thomas 16.07 u Aleksandr Vlasov 16.09 u Dani Martinez 16.11 u Rémi Cavagna 16.13 u Diego Ulissi 16.17 u Mark Padoen 16.22 u David Gaudu 16.34 u Julian Alaphilippe 16.38 u Jonas Vingegaard 16.40 u Rigoberto Uran 17.00 u Pierre Latour 17.04 u Sergio Higuita 17.08 u Tao Geoghegan Hart 17.10 u Enric Mas 17.12 u Remco Evenepoel 17.18 u Pello Bilbao 17.20 u Primoz Roglic . Starttijden

14.51 u Michael Woods 15.04 u Jan Polanc 15.23 u Adam Yates 15.45 u Ion Izagirre 15.46 u Geraint Thomas 16.07 u Aleksandr Vlasov 16.09 u Dani Martinez 16.11 u Rémi Cavagna 16.13 u Diego Ulissi 16.17 u Mark Padoen 16.22 u David Gaudu 16.34 u Julian Alaphilippe 16.38 u Jonas Vingegaard 16.40 u Rigoberto Uran 17.00 u Pierre Latour 17.04 u Sergio Higuita 17.08 u Tao Geoghegan Hart 17.10 u Enric Mas 17.12 u Remco Evenepoel 17.18 u Pello Bilbao 17.20 u Primoz Roglic



11:58 11 uur 58. De opdracht van vandaag.

11:58 11 uur 58. 7,5 kilometer. Na anderhalve kilometer moeten de renners naar een kleinere versnelling schakelen voor het eerste knikje met pentes tot 12 procent. Na 3 kilometer worden de eerste bergpunten uitgedeeld en daarna golft het terrein nog tot aan de finish. Remco Evenepoel: "Ik ben niet gefocust op de winst in deze tijdrit, want het is moeilijk om deze tijdrit in te delen. Als ik als tiende of twintigste eindig, zal ik niet panikeren, want het is maar een tijdrit van 7,5 kilometer en vrij technisch." "Er kan zo veel gebeuren. Laten we hopen dat het droog blijft. Als het nat is, zal de helft van het veld al uitgeschakeld zijn nog voor de koers moet starten." . 7,5 kilometer Na anderhalve kilometer moeten de renners naar een kleinere versnelling schakelen voor het eerste knikje met pentes tot 12 procent. Na 3 kilometer worden de eerste bergpunten uitgedeeld en daarna golft het terrein nog tot aan de finish. Remco Evenepoel: "Ik ben niet gefocust op de winst in deze tijdrit, want het is moeilijk om deze tijdrit in te delen. Als ik als tiende of twintigste eindig, zal ik niet panikeren, want het is maar een tijdrit van 7,5 kilometer en vrij technisch." "Er kan zo veel gebeuren. Laten we hopen dat het droog blijft. Als het nat is, zal de helft van het veld al uitgeschakeld zijn nog voor de koers moet starten."

11:55 11 uur 55. In mijn ogen is dit niet echt een tijdrit, want het is superkort. Zelf houd ik meer van langere tijdritten. Het is een korte, lastige tijdrit, het gaat wat op en neer. Ik heb op verschillende apps de laatste twee kilometer bekeken. Dat gaat over kasseien en smalle wegen. Het is een beetje voor de show, want in deze regio kun je mooie, langere tijdritten maken. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). In mijn ogen is dit niet echt een tijdrit, want het is superkort. Zelf houd ik meer van langere tijdritten. Het is een korte, lastige tijdrit, het gaat wat op en neer. Ik heb op verschillende apps de laatste twee kilometer bekeken. Dat gaat over kasseien en smalle wegen. Het is een beetje voor de show, want in deze regio kun je mooie, langere tijdritten maken. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl)