Roglic blaast iedereen weg voor Baskische eindzege, Gaudu krijgt ritwinst

Heel wat grote namen hadden in deze korte, maar loodzware rit niet veel zin om lang te wachten met aanvallen. Onder anderen Richard Carapaz, Marc Hirschi, Hugh Carthy en de jonge Mauri Vansevenant anticipeerden vroeg op de uitputtingsslag met veel klimkilometers.

Toch was het niet bergop, maar bergaf dat de kaarten werden herschud. De mannen van Astana doken als kamikazes één van de vele afdalingen in, Roglic en Gaudu gingen mee in het zog van de lichtblauwe brigade, op zoek naar een kopgroep.

Leider McNulty liet zich samen met zijn ploegmaat Pogacar wat verrassen en was daardoor op achtervolgen aangewezen. Hirschi liet zich uitzakken tot bij zijn twee maats, maar veel kon hij niet doen tegen het geweld voorin van Astana, Movistar en Jumbo-Visma.

Op de voorlaatste klim moest McNulty tot overmaat van ramp dan ook nog eens de rol lossen. Pogacar nam het kopmanschap meteen over, maar de Tour-winnaar zou nooit meer voorin geraken tot bij Roglic, Gaudu en Carthy, die als enige overbleven.

Op de steile slotklim versnelde Gaudu als eerste, enkel Roglic kon nog volgen. Met een vuistje verdeelden ze de buit: Gaudu voor ritwinst, Roglic voor zijn tweede eindzege. Nog het vermelden waard: de tiende plaats van Mauri Vansevenant. Wat een prestatie van de 21-jarige wolf van Deceuninck-Quick Step.