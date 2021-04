LIVE: Koninginnenrit in het Baskenland waarborgt opnieuw een klimspektakel

15:14 Azurki (5,4 km aan 7%). De slaapkoppen in het peloton worden met deze kanjer helemaal wakker geschud. De Azurki is al de 3e beklimming van de dag. We zijn nog geen 30' aan het bollen. . 15 uur 14. Azurki (5,4 km aan 7%) De slaapkoppen in het peloton worden met deze kanjer helemaal wakker geschud. De Azurki is al de 3e beklimming van de dag. We zijn nog geen 30' aan het bollen.

15:11 Renners wees gewaarschuwd: De opwarming is gedaan. De 3e beklimming van het drieluik is de langste en meest pittige met stukken tot 16%:. 15 uur 11. Renners wees gewaarschuwd: De opwarming is gedaan. De 3e beklimming van het drieluik is de langste en meest pittige met stukken tot 16%:

15:09 15 uur 09. Antwan Tolhoek scheert solo over de top van de Elkorrieta. Is de Nederlander van Jumbo-Visma de eerste pion in het schaakspel van grootmacht Jumbo-Visma? . Antwan Tolhoek scheert solo over de top van de Elkorrieta. Is de Nederlander van Jumbo-Visma de eerste pion in het schaakspel van grootmacht Jumbo-Visma?

15:06 15 uur 06. Een drietal renners probeert zich los te weken van het peloton. Onder anderen de Nederlander Tolhoek lijkt mee te jumpen op de beats van de 2e klim. . Een drietal renners probeert zich los te weken van het peloton. Onder anderen de Nederlander Tolhoek lijkt mee te jumpen op de beats van de 2e klim.

15:02 Elkorrieta (2,6 km aan 6,7%) . De Elkorrieta is de 2e van de 3 beklimmingen in het begin van de rit. Movistar en Israel Start-Up Nation lijken hun voeten niet van het gaspedaal te halen. De eerste motoren beginnen al te sputteren in de achterhoede. . 15 uur 02. Elkorrieta (2,6 km aan 6,7%) De Elkorrieta is de 2e van de 3 beklimmingen in het begin van de rit. Movistar en Israel Start-Up Nation lijken hun voeten niet van het gaspedaal te halen. De eerste motoren beginnen al te sputteren in de achterhoede.

14:58 14 uur 58. Het peloton kraakt en piept. Movistar en Israel Start-Up Nation laten er geen gras over groeien. Het peloton breekt in 2 door het verschroeiende tempo van de gepatenteerde klimploegen. . Het peloton kraakt en piept Movistar en Israel Start-Up Nation laten er geen gras over groeien. Het peloton breekt in 2 door het verschroeiende tempo van de gepatenteerde klimploegen.

14:56 14 uur 56. Veel adempauze krijgen de renners vandaag niet. Het tempo wordt de hoogte ingejaagd. De volgende beklimming komt al aan het venster piepen. . Veel adempauze krijgen de renners vandaag niet. Het tempo wordt de hoogte ingejaagd. De volgende beklimming komt al aan het venster piepen.

14:54 14 uur 54. Het peloton is over de eerste knobbel heen. Carthy loste even een waarschuwingsschot, maar de gelederen blijven voorlopig bij elkaar. . Het peloton is over de eerste knobbel heen. Carthy loste even een waarschuwingsschot, maar de gelederen blijven voorlopig bij elkaar.

14:51 14 uur 51. Carthy valt met de deur in huis. Hugh Carthy heeft er zin in vandaag. De klimmer van EF Education is de 1e die een prikje uitdeelt. Goed begonnen is half gewonnen ... Dit belooft voor straks. . Carthy valt met de deur in huis Hugh Carthy heeft er zin in vandaag. De klimmer van EF Education is de 1e die een prikje uitdeelt. Goed begonnen is half gewonnen ... Dit belooft voor straks.

14:49 Arribinieta (2,4 km aan 8,8%). De renners krijgen geen tijd om te lanterfanten. Ze zijn nog maar net uit de startblokken en de eerste beklimming lonkt al. De Arribinieta (2,4 km aan 8,8%) is de 1e kuitenbijter van de dag. . 14 uur 49. Arribinieta (2,4 km aan 8,8%) De renners krijgen geen tijd om te lanterfanten. Ze zijn nog maar net uit de startblokken en de eerste beklimming lonkt al. De Arribinieta (2,4 km aan 8,8%) is de 1e kuitenbijter van de dag.

14:45 Vamos! 14 uur 45. Vamos!

14:43 14 uur 43 match begonnen Start! Het startschot van de koninginnenrit is gegeven. Er staat de renners een korte, maar krachtige klimetappe te wachten. Wie legt McNulty het vuur aan de schenen?

14:39 14 uur 39. KOM: Quinten Hermans. Een andere landgenoot om naar uit te kijken is Quinten Hermans. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert kan niet enkel zijn mannetje staan in het veld. Ook bergop in het Baskenland laat hij fraaie dingen zien. Hij staat momenteel 2e in het bergklassement en wordt er in de tang genomen door de Sloveense kemphanen Pogacar en Roglic: Het Baskische bergklassement: Pogacar - 17 ptn Quinten Hermans - 14 ptn Roglic - 14 ptn McNulty - 12 ptn . KOM: Quinten Hermans Een andere landgenoot om naar uit te kijken is Quinten Hermans. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert kan niet enkel zijn mannetje staan in het veld. Ook bergop in het Baskenland laat hij fraaie dingen zien. Hij staat momenteel 2e in het bergklassement en wordt er in de tang genomen door de Sloveense kemphanen Pogacar en Roglic:

14:35 14 uur 35. Jonge Wolven: Vansevenant en Van Wilder. Niet enkel Vansevenant oogt sterk. Ook Ilan Van Wilder liet deze week al zien dat hij een stevig stukje kan klimmen. Luister hieronder naar de afleveringen met Van Wilder en Vansevenant in onze podcast "jonge wolven". . Jonge Wolven: Vansevenant en Van Wilder Niet enkel Vansevenant oogt sterk. Ook Ilan Van Wilder liet deze week al zien dat hij een stevig stukje kan klimmen. Luister hieronder naar de afleveringen met Van Wilder en Vansevenant in onze podcast "jonge wolven".

14:31 14 uur 31. Mauri Vansevenant 4e jonkie:. Mauri Vansevenant imponeerde deze week bergop. De jonge berggeit van Deceuninck-Quick Step staat 4e in het jongerenklassement. Hij moet enkel McNulty, Pogacar en Vingegaard voor laten gaan. Hoe ver geraakt onze landgenoot vandaag? Het is weer likkebaardend uitkijken naar zijn prestatie. Top 5 jongerenklassement: McNulty Vingegaard +28" Pogacar +43" Vansevenant +1'32" Higuita +1'42" . Mauri Vansevenant 4e jonkie: Mauri Vansevenant imponeerde deze week bergop. De jonge berggeit van Deceuninck-Quick Step staat 4e in het jongerenklassement. Hij moet enkel McNulty, Pogacar en Vingegaard voor laten gaan. Hoe ver geraakt onze landgenoot vandaag? Het is weer likkebaardend uitkijken naar zijn prestatie.

14:30 Goed nieuws uit het kamp van Ineos Grenadiers:. 14 uur 30. Goed nieuws uit het kamp van Ineos Grenadiers:

12:21 "Als je cardiogram er zo uitziet, heb je een probleem", vertelde ene Eddy Planckaert ooit. Die uitspraak kan vandaag feilloos vanonder het stof gehaald worden wanneer je naar het etappeprofiel kijkt. Julien Bernard verklapt alvast zijn remedie: "another gelleke". 12 uur 21. "Als je cardiogram er zo uitziet, heb je een probleem", vertelde ene Eddy Planckaert ooit. Die uitspraak kan vandaag feilloos vanonder het stof gehaald worden wanneer je naar het etappeprofiel kijkt. Julien Bernard verklapt alvast zijn remedie: "another gelleke".

12:20 McNulty of Frank Deboosere? De weergoden zijn de renners inderdaad niet gunstig gezind:. 12 uur 20. McNulty of Frank Deboosere? De weergoden zijn de renners inderdaad niet gunstig gezind: