Roglic deelt in Baskische tijdrit eerste tikje uit aan Tourwinnaar Pogacar

17:31 17 uur 31. 28". Pogacar verliest aan de finish zelfs verrassend 28 seconden op Primoz Roglic. Iedereen zal de komende dagen dus vol aan de bak moeten om de leider van Jumbo-Visma nog te bestoken. . 28" Pogacar verliest aan de finish zelfs verrassend 28 seconden op Primoz Roglic. Iedereen zal de komende dagen dus vol aan de bak moeten om de leider van Jumbo-Visma nog te bestoken.

17:30 17 uur 30 match afgelopen Pogacar redt het niet! De tijd van Roglic is weg. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft niet de hele dag vergeefs op de hotseat gezeten. Hij wint de openingstijdrit.

17:29 17 uur 29. Dit lijkt het niet te gaan worden voor Pogacar. Hij heeft nog een minuut om de laatste helling te bedwingen. . Dit lijkt het niet te gaan worden voor Pogacar. Hij heeft nog een minuut om de laatste helling te bedwingen.

17:26 17 uur 26. Pogacar draait nog heel soepel rond. Hij begint dadelijk aan de slotklim. Welke Sloveen zal er hier zegevieren? . Pogacar draait nog heel soepel rond. Hij begint dadelijk aan de slotklim. Welke Sloveen zal er hier zegevieren?

17:24 17 uur 24. Titelverdediger Izagirre zal hier ook geen lekker gevoel aan overhouden. Ook hij is meer dan een minuut trager dan Roglic. . Titelverdediger Izagirre zal hier ook geen lekker gevoel aan overhouden. Ook hij is meer dan een minuut trager dan Roglic.

Pogacar sneller dan Roglic. Aan het enige tussenpunt onderweg is Tadej Pogacar 2 seconden sneller dan Primoz Roglic. Dit wordt een thriller. Hij geeft wel 3 seconden toe op ploegmaat McNulty, maar die zakte er een beetje door in deel twee.

Hij geeft wel 3 seconden toe op ploegmaat McNulty, maar die zakte er een beetje door in deel twee.

17:18 17 uur 18. Vansevenant klokt af op precies 18 minuten. De Belg van Deceuninck-Quick Step is dus 43 seconden trager dan Roglic. Hij is met die tijd de beste Belg. . Vansevenant klokt af op precies 18 minuten. De Belg van Deceuninck-Quick Step is dus 43 seconden trager dan Roglic. Hij is met die tijd de beste Belg.

17:15 17 uur 15. Nummer 1 Izagirre moet aan het eerste tussenpunt 24 seconden toegeven op McNulty. . Nummer 1 Izagirre moet aan het eerste tussenpunt 24 seconden toegeven op McNulty.

17:13 17 uur 13. Zal de laatste de eerste zijn? Daar is hij dan: Tadej Pogacar. We hebben er een hele namiddag op gewacht. De Tour-winnaar lijkt als enige de toptijd van Roglic nog te kunnen bedreigen. Over ongeveer 17 minuten kennen we de waardeverhoudingen. . Zal de laatste de eerste zijn? Daar is hij dan: Tadej Pogacar. We hebben er een hele namiddag op gewacht. De Tour-winnaar lijkt als enige de toptijd van Roglic nog te kunnen bedreigen. Over ongeveer 17 minuten kennen we de waardeverhoudingen.

17:10 Richard Carapaz. 17 uur 10. Richard Carapaz

17:09 17 uur 09. 28" voor Yates. Yates valt stil in de tweede wedstrijdhelft. De Brit geeft 28 seconden toe op Roglic. Allemaal tijd die hij zal moeten goedmaken in de rest van deze week. . 28" voor Yates Yates valt stil in de tweede wedstrijdhelft. De Brit geeft 28 seconden toe op Roglic. Allemaal tijd die hij zal moeten goedmaken in de rest van deze week.

17:03 17 uur 03. Alejandro Valverde wordt aangemoedigd door de weinige toeschouwers aan de start. De 40-jarige Spanjaard weet weer wat winnen is. . Alejandro Valverde wordt aangemoedigd door de weinige toeschouwers aan de start. De 40-jarige Spanjaard weet weer wat winnen is.

17:00 Marc Hirschi. 17 uur . Marc Hirschi

16:59 16 uur 59. Adam Yates is ook goed op weg. Aan het eerste tussenpunt is hij 7 seconden minder snel dan McNulty, maar hij zou in theorie beter moeten zijn op de slotklim. . Adam Yates is ook goed op weg. Aan het eerste tussenpunt is hij 7 seconden minder snel dan McNulty, maar hij zou in theorie beter moeten zijn op de slotklim.

16:57 16 uur 57. Vansevenant vertrekt. We zijn bijna aan de laatste renners toe in deze tijdrit. Het is aan Mauri Vansevenant van Deceuninck-Quick Step om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. . Vansevenant vertrekt We zijn bijna aan de laatste renners toe in deze tijdrit. Het is aan Mauri Vansevenant van Deceuninck-Quick Step om te laten zien wat hij in zijn mars heeft.

McNulty net niet! Dat was even serieus zweten voor Primoz Roglic. McNulty was aan het eerste tussenpunt 5 seconden sneller, maar in het tweede deel verliest hij nog tijd. Vooral op de laatste klim bijt hij zijn tanden stuk. McNulty is 2 seconden trager dan Roglic, maar hij stoot wel een van de ploegmaats van de Sloveen van het podium.

McNulty is 2 seconden trager dan Roglic, maar hij stoot wel een van de ploegmaats van de Sloveen van het podium.