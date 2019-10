Mas schenkt Deceuninck-Quick Step mooi afscheidscadeau in China

Enric Mas rijdt volgend jaar voor Movistar, maar hij is blijkbaar nog altijd genoeg gemotiveerd om zich in het verre China een laatste keer te weren in dienst van Deceuninck-Quick Step.

Zoals bijna het hele seizoen kleurde de blauwe brigade ook de enige bergrit in de Ronde van Guangxi. Rémi Cavagna opende de debatten op de slotklim, maar het waren Mas, Martinez en Tolhoek die kwamen bovendrijven toen het erop aankwam.

Martinez probeerde de andere twee voor het blok te zetten. Tolhoek kraakte, maar Mas niet. Uiteindelijk trok de Spanjaard in de sprint het laken naar zich toe. Met nog 2 vlakke ritten voor de boeg is Mas ook de topkandidaat om na eerder Tim Wellens en Gianni Moscon de 3e editie van de Ronde van Guangxi op zijn naam te schrijven.