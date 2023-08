Piepjonge Est Madis Mihkels (20) etaleert zijn sprintbenen in Duitsland

De derde rit in lijn in de Ronde van Duitsland is ten prooi gevallen aan Madis Mihkels. Het 20-jarige Estse talent van Intermarché-Circus-Wanty was in een chaotische sprint in Essen sneller dan Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) gaat zondag als leider de slotrit in.