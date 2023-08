Eerste profzege is binnen: Ilan Van Wilder grijpt de macht in Ronde van Duitsland

Van Wilder zal er alvast geen spijt van hebben dat hij niet met Remco Evenepoel in Spanje vertoeft. Naast zijn eerste zege neemt hij ook de leiderstrui over van ploegmaat Ethan Vernon.

En Vanhoucke was niet de enige met dat plannetje. Ook Israel-Premier Tech maakte er - in functie van Dylan Teuns - een beenharde koers van, met succes. Topfavoriet Mads Pedersen kraakte, ook Pascal Ackerman kon niet mee.

Harm Vanhoucke voorop. Nu hij opnieuw het truitje van Lotto - Dstny draagt, is hij vastberaden om in de schijnwerpers te rijden. Met vijf metgezellen trok hij ten aanval, in de hoop een sprint te vermijden.

Na het opwarmertje in Sankt Wendel waren heel wat Belgen gemotiveerd om zich te tonen in de Ronde van Duitsland.

Van Wilder: "Eindelijk is het bingo"

"Mijn eerste zege is binnen", glunderde Van Wilder."Ik was er dit seizoen al zeer dicht bij in de Ronde van de Algarve, maar werd daar tweede. Ik werd geklopt op de eindmeet en dat was een teleurstelling. Vandaag is het wel bingo. Eindelijk."

Van Wilder is dankzij zijn ritzege meteen ook de nieuwe drager van de rode leiderstrui. "Wij zullen dat shirt zeker verdedigen. Morgen wacht er opnieuw een zware etappe, maar die moet me wel liggen. Ik heb een kleine voorsprong op mijn concurrenten en dat is een voordeel."

"Ik was hierheen gekomen om een goed klassement te rijden. Dat ik nu aan de leiding sta, is wel verrassend. We zitten hier met een sterke ploeg en in de spurten kunnen wij steeds terugvallen op Ethan Vernon."