Jumbo-Visma scoort weer een indrukwekkend één-tweetje in Denemarken

De derde Deense dag had een spectaculaire route met heel wat onverharde wegen in petto, maar buiten veel zenuwachtigheid leverde dat niet al te veel op.

De secties lagen te ver van de finish, waardoor een massasprint in Herning niet te vermijden was.

Jumbo-Visma nam in de laatste hectometers het heft in handen en Christophe Laporte leverde vakwerk af.

Met Olav Kooij op zijn bagagedrager knalde hij in de bochten iedereen uit het wiel.

De lijm van Jasper Stuyven was op de 3e positie niet krachtig genoeg, waardoor de rest kansloos was.

Kooij nam gezwind over, Laporte sprintte nog naar bonificatieseconden. In de stand staat hij nu in dezelfde tijd als leider Magnus Sheffield.

In de daguitslag moesten de Belgen vrede nemen met de ereplaatsen: Jasper Stuyven (5e), Jasper Philipsen (6e) en Timothy Dupont (7e).