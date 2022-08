Piepkuiken Magnus Sheffield is de snelste tijdrijder in Denemarken

Toptalent Magnus Sheffield, nog altijd maar 20 jaar, heeft zijn eerste profjaar afgekruid met een 3e zege. De winnaar van de Brabantse Pijl en een ritje in de Ruta del Sol won vandaag de tweede opdracht in de Ronde van Denemarken, een tijdrit van 12 kilometer. Sheffield neemt de leiderstrui over van Olav Kooij.