LIVE: Perfect rapport voor Bennett? Sprinters een laatste keer aan zet in UAE Tour

11:41 11 uur 41. Ik ga er alles aan doen om in mijn eerste wedstrijd voor Jumbo-Visma de puntentrui mee naar Nederland te nemen. David Dekker. Ik ga er alles aan doen om in mijn eerste wedstrijd voor Jumbo-Visma de puntentrui mee naar Nederland te nemen David Dekker

11:29 Valpartij Kaden Groves. De Australische renner van Team BikeExchange is al de tweede renner die ten val komt in het peloton. . 11 uur 29. Valpartij Kaden Groves De Australische renner van Team BikeExchange is al de tweede renner die ten val komt in het peloton.

11:19 Tussensprint: daar heb je Dekker weer ... De kopgroep verdeelt de punten onderling. In het peloton sprint David Dekker als eerste over de meet. Zo pakt de jonge Nederlander het laatste punt en verstevigt hij zijn leidersplaats in het puntenklassement. Het sprinttalent van Jumbo-Visma etaleert zo nogmaals zijn uitstekende benen. Hij sprokkelde al enkele mooie ereplaatsen in de UAE Tour. Hij finishte al 2 keer als tweede en 1 keer als vierde. Kan hij zijn goede vorm vandaag verzilveren met een overwinning? . 11 uur 19. Tussensprint: daar heb je Dekker weer ... De kopgroep verdeelt de punten onderling. In het peloton sprint David Dekker als eerste over de meet. Zo pakt de jonge Nederlander het laatste punt en verstevigt hij zijn leidersplaats in het puntenklassement. Het sprinttalent van Jumbo-Visma etaleert zo nogmaals zijn uitstekende benen. Hij sprokkelde al enkele mooie ereplaatsen in de UAE Tour. Hij finishte al 2 keer als tweede en 1 keer als vierde. Kan hij zijn goede vorm vandaag verzilveren met een overwinning?

11:09 11 uur 09. Het peloton peuzelt seconde per seconde aan de voorsprong van de vroege vluchters. Battistella, Sobrero en Brunel zien de kloof terugvallen tot 1'43". . Het peloton peuzelt seconde per seconde aan de voorsprong van de vroege vluchters. Battistella, Sobrero en Brunel zien de kloof terugvallen tot 1'43".

11:01 11 uur 01. Trekt Viviani goede lijn door? Kan Elia Viviani vandaag meestrijden voor de overwinning? De Italiaan van Cofidis onderging vorige maand een hartoperatie . De UAE Tour is een uitstekende test voor hem. Hij kwam al enkele keren dicht bij de overwinning. Met een 5e, 4e en 2e plaats lijkt Viviani één van de grote concurrenten van Bennett. Eindigt hij vandaag wel op het bovenste schavot in Abu Dhabi? . Trekt Viviani goede lijn door? Kan Elia Viviani vandaag meestrijden voor de overwinning? De Italiaan van Cofidis onderging vorige maand een hartoperatie. De UAE Tour is een uitstekende test voor hem. Hij kwam al enkele keren dicht bij de overwinning. Met een 5e, 4e en 2e plaats lijkt Viviani één van de grote concurrenten van Bennett. Eindigt hij vandaag wel op het bovenste schavot in Abu Dhabi?



10:59 Vierde keer goede keer voor Viviani? 10 uur 59. Vierde keer goede keer voor Viviani?

10:57 10 uur 57. Het voelt goed om het vertrouwen van de ploeg terug te betalen. We hebben een fantastische tijd hier in de UAE Tour. Sam Bennett. Het voelt goed om het vertrouwen van de ploeg terug te betalen. We hebben een fantastische tijd hier in de UAE Tour Sam Bennett

10:45 10 uur 45. 3x koers op het menu vandaag. Het lange wachten is voorbij voor de wielersupporters. De renners trappen in de Omloop Het Nieuwsblad het klassieke voorjaar op gang. Op onze website en in onze app kan je zowel de Omloop voor vrouwen, als voor mannen volgen. Naast de UAE Tour die je hier kan volgen, koerst een deel van het peloton dit weekend in de Faun-Ardèche Classic . Benieuwd naar de winnaar in Frankrijk? Bekijk het verslag deze namiddag op onze website of via de app. . 3x koers op het menu vandaag Het lange wachten is voorbij voor de wielersupporters. De renners trappen in de Omloop Het Nieuwsblad het klassieke voorjaar op gang. Op onze website en in onze app kan je zowel de Omloop voor vrouwen, als voor mannen volgen. Naast de UAE Tour die je hier kan volgen, koerst een deel van het peloton dit weekend in de Faun-Ardèche Classic. Benieuwd naar de winnaar in Frankrijk? Bekijk het verslag deze namiddag op onze website of via de app.

10:42 10 uur 42. De vluchters krijgen niet zomaar seconden prijs van de rest. De kloof wordt teruggebracht tot 2'44". Het drietal moet aan de bak om buiten het bereik van het peloton te blijven. . De vluchters krijgen niet zomaar seconden prijs van de rest. De kloof wordt teruggebracht tot 2'44". Het drietal moet aan de bak om buiten het bereik van het peloton te blijven.

10:33 Valpartij Mäder Gino. De Zwitser Gino Mäder (Bahrain - Victorious) komt ten val. . 10 uur 33. Valpartij Mäder Gino De Zwitser Gino Mäder (Bahrain - Victorious) komt ten val.

10:30 3'16" voor kopgroep. De vluchters laten er geen gras over groeien. Battistella, Sobrero en Brunel slaan meteen een kloof van meer dan 3 minuten. Is de aanval van de dag gevormd? . 10 uur 30. 3'16" voor kopgroep De vluchters laten er geen gras over groeien. Battistella, Sobrero en Brunel slaan meteen een kloof van meer dan 3 minuten. Is de aanval van de dag gevormd?

10:28 10 uur 28. Eerste aanval is een feit. Battistella Samuele (Astana - Premier Tech), Sobrero Matteo (ook Astana - Premier Tech) en Brunel Alexys (Groupama - FDJ) willen de UAE Tour in schoonheid afsluiten. Het drietal springt weg van het peloton. . Eerste aanval is een feit Battistella Samuele (Astana - Premier Tech), Sobrero Matteo (ook Astana - Premier Tech) en Brunel Alexys (Groupama - FDJ) willen de UAE Tour in schoonheid afsluiten. Het drietal springt weg van het peloton.



10:11 10 uur 11. En we zijn weg... Het slotstuk in de UAE Tour is op gang gevlagd. Rond 13.30u weten we wie het laatste woord heeft: Bennett voor een nieuw sprintsucces? En Pogacar als eindwinnaar? . En we zijn weg... Het slotstuk in de UAE Tour is op gang gevlagd. Rond 13.30u weten we wie het laatste woord heeft: Bennett voor een nieuw sprintsucces? En Pogacar als eindwinnaar?

08:28 08 uur 28. 3 op 3 voor Sam Bennett? Vandaag staat de laatste rit van de UAE Tour op het programma. Als de wind geen roet in het eten gooit, maken de renners zich op voor een derde massasprint. De vorige twee krachtmetingen waren spek voor de bek van Sam Bennett. De Ier leek tot tweemaal toe ongenaakbaar. Wie kan Bennett vandaag het vuur aan de schenen leggen? . 3 op 3 voor Sam Bennett? Vandaag staat de laatste rit van de UAE Tour op het programma. Als de wind geen roet in het eten gooit, maken de renners zich op voor een derde massasprint. De vorige twee krachtmetingen waren spek voor de bek van Sam Bennett. De Ier leek tot tweemaal toe ongenaakbaar. Wie kan Bennett vandaag het vuur aan de schenen leggen?