LIVE: Wie heeft de beste klimmersbenen op flanken van Jebel Jais?

De 5e etappe in deze woestijnkoers is opnieuw spek voor de bek van de berggeiten in het peloton. De biljartvlakke wegen ruimen plaats voor een glooiend parcours met aan het eind de robuuste Jebel Jais. Een col van ruim 20 kilometer die wellicht nog het enige obstakel is dat Tadej Pogacar van een eindoverwinning kan houden. Volg de koers hier live op deze pagina.