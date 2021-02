LIVE: Welke sprinter is meteen op de afspraak in de UAE Tour?

09:19 09 uur 19. Wat kan de jonge Dekker? Het is vandaag ook een beetje uitkijken naar de prestatie van David Dekker (23), zoon van ex-prof Erik Dekker. De jonge Nederlander van Jumbo-Visma is bij afwezigheid van de geschorste Dylan Groenewegen de sprintkopman van het team. Kan hij zich tussen de wereldtoppers gooien bij zijn debuut in de WorldTour? . Wat kan de jonge Dekker? Het is vandaag ook een beetje uitkijken naar de prestatie van David Dekker (23), zoon van ex-prof Erik Dekker.

De jonge Nederlander van Jumbo-Visma is bij afwezigheid van de geschorste Dylan Groenewegen de sprintkopman van het team. Kan hij zich tussen de wereldtoppers gooien bij zijn debuut in de WorldTour?

09:15 Een opvallend feit:. 09 uur 15. Een opvallend feit: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362328930523488257

09:00 09 uur . Mengt Mathieu van der Poel zich in de debatten? Voor Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) is de UAE Tour de eerste wegwedstrijd van het seizoen. De Nederlandse alleskunner is naar eigen zeggen niet naar de Verenigde Arabische Emiraten afgezakt om zijn eigen kans te gaan, maar het zou ons toch niet verrassen mocht hij er zich vandaag tussengooien. Al heeft zijn team met Jasper Philipsen toch een echte sprinter in huis. . Mengt Mathieu van der Poel zich in de debatten? Voor Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) is de UAE Tour de eerste wegwedstrijd van het seizoen.

De Nederlandse alleskunner is naar eigen zeggen niet naar de Verenigde Arabische Emiraten afgezakt om zijn eigen kans te gaan, maar het zou ons toch niet verrassen mocht hij er zich vandaag tussengooien. Al heeft zijn team met Jasper Philipsen toch een echte sprinter in huis.

08:55 Sam Bennett, vorig jaar winnaar van de groene trui in de Tour de France, is vandaag één van de favorieten. 08 uur 55. Sam Bennett, vorig jaar winnaar van de groene trui in de Tour de France, is vandaag één van de favorieten. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1363397332553900034

08:48 08 uur 48. Herkansing voor Al Mirfa. Ook vorig jaar was Al Mirfa voorzien als aankomstplaats in de UAE Tour, maar het coronavirus stak daar toen een stokje voor. De ronde werd niet afgewerkt en Adam Yates werd na 5 etappes tot eindwinnaar uitgeroepen. . Herkansing voor Al Mirfa Ook vorig jaar was Al Mirfa voorzien als aankomstplaats in de UAE Tour, maar het coronavirus stak daar toen een stokje voor. De ronde werd niet afgewerkt en Adam Yates werd na 5 etappes tot eindwinnaar uitgeroepen.

08:38 Het "profiel" van de eerste rit . 08 uur 38. Het "profiel" van de eerste rit

08:35 08 uur 35. Veel sprintkansen en dus veel sprinters. De eerste rit in lijn is spek naar de bek van de snelle mannen. Daaraan geen gebrek in deze UAE Tour. De sprinters krijgen maar liefst vier kansen en dus zijn ze in grote getalen afgezakt naar de woestijn. We sommen ze even op: Sam Bennett, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Max Walscheid, Jasper Philipsen, Luka Mezgec, Cees Bol, Phil Bauhaus en André Greipel. Wie mag de eerste leiderstrui aantrekken? Vorig jaar ging die eer naar Pascal Ackermann. . Veel sprintkansen en dus veel sprinters De eerste rit in lijn is spek naar de bek van de snelle mannen. Daaraan geen gebrek in deze UAE Tour. De sprinters krijgen maar liefst vier kansen en dus zijn ze in grote getalen afgezakt naar de woestijn.

We sommen ze even op: Sam Bennett, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Max Walscheid, Jasper Philipsen, Luka Mezgec, Cees Bol, Phil Bauhaus en André Greipel.

Wie mag de eerste leiderstrui aantrekken? Vorig jaar ging die eer naar Pascal Ackermann.