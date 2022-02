Fabio Jakobsen klopt Tim Merlier: 2 op 2 in massaspurts in Algarve

Quick Step-Alpha Vinyl heeft ook de 2e sprintkans in de Ronde van de Algarve naar zijn hand gezet. Net als in rit 1 loodste een geolied treintje in rit 3 Fabio Jakobsen naar de overwinnning. De Nederlander hield onze landgenoot Tim Merlier achter zich. De Fransman David Gaudu blijft leider. Morgen is er een tijdrit, zondag is de koninginnenrit.