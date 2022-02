LIVE: Zal Remco Evenepoel net zoals 2 jaar geleden weer zegevieren op de Foia in de Algarve?

15:45 15 uur 45. Het peloton kan wat seconden goedmaken op de kopgroep. De 5 avonturiers hebben 2'45" voorsprong. De weg naar de top van de Alto da Foia is nog lang. De klassementsmannen liggen op de loer. . Het peloton kan wat seconden goedmaken op de kopgroep. De 5 avonturiers hebben 2'45" voorsprong. De weg naar de top van de Alto da Foia is nog lang. De klassementsmannen liggen op de loer.

15:43 Hilaire 'Hilario' Van der Schueren in de ploegwagen van Intermarché-Wanty-Gobert. 15 uur 43.

15:40 15 uur 40. Favorieten voor dagzege en leiderstrui. Vandaag wordt er uiteraard gekeken naar Remco Evenepoel. Hij weet hoe het voelt om te winnen op de Foia en heeft deze etappe ook met stip aangeduid. Ethan Hayter won vorig jaar op de Foia, maar in de Ronde van de Provence vorige week kon hij nog niet echt overtuigen. Thomas Pidcock kan een sprintje bergop ook aan. Zijn twee ploeggenoten Geraint Thomas en Daniel Felipe Martinez kunnen zich ook uit de voeten op een klim. Alpecin-Fenix beschikt met Jay Vine over een kanshebber. De Australiër is een prima klimmer. Groupama-FDJ kan op David Gaudu rekenen.

15:34 Bryan Coquard strandde gisteren op de 2e plek. Hij heeft al 2 overwinningen beet dit seizoen met zijn nieuwe ploeg Cofidis. Morgen is er nog een kans. . 15 uur 34.

15:31 15 uur 31. Het peloton geeft de kopgroep niet te veel marge. De koers moet nog helemaal losbarsten, de renners zijn nog niet toe aan de 3 klauterpartijen. De 5 koplopers hebben een voorsprong van 3'30".

15:21 15 uur 21. Morgen weer sprinterskans, zaterdag tijdrit. Na deze bergetappe is het morgen weer aan de sprinters. In Faro zullen de sprinters weer een kans op de overwinning ruiken. Zaterdag wacht de renners een tijdrit.

15:16 Tussensprint in Salir. César Martingil wint de tussensprint in Salir voor zijn Portugese landgenoot Matias en de Argentijn Contte. Martingil sprokkelt zo 3 punten. Over 100 kilometer is er nog een tussensprint. De renners moeten eerst wel de Pomba over. . 15 uur 16.

15:11 15 uur 11. De voorsprong van de kopgroep groeit. Ze zitten nu aan 3'30". Er staat hen wel een lastig slot van de etappe te wachten waar de klassementsmannen naar alle waarschijnlijkheid hun slag kunnen slaan.

14:49 14 uur 49. Tussensprint over 14 kilometer. De eerste tussensprint van de dag ligt in Salir. Over 14 kilometer vallen een aantal punten te rapen.

14:44 14 uur 44. Ronde van de Algarve mist 8 renners. Gisteren verschenen 2 renners al niet aan de start van de 48e editie van de Ronde van de Algarve. Jelle Wallays (Cofidis) en Wessel Krul (Human Powered Health) stapten niet op hun koersfiets. Door een valpartij gisteren konden Sebastian Molano (UAE) en Filippo Baroncini (Trek-Segafredo) vandaag noodgedwongen niet starten. Molano bezeerde zijn hoofd en Baroncini brak zijn arm. Vandaag verschenen Tim Declercq (door maagproblemen) en Nils Politt niet aan de start. Ricardo Mestre (W52/FC Porto) en Francisco Campos (Efapel) vielen gisteren uit.

14:37 14 uur 37. Het peloton laat de kopgroep ondertussen wat verder wegrijden. Het is uiteraard nog vroeg in de wedstrijd en het eerste obstakel komen de renners pas tegen over dik 75 kilometer. Dan krijgen ze de Pomba voorgeschoteld. Een eerste klim van 3e categorie.

14:26 Net zoals gisteren rijden de renners onder een stralende zon. . 14 uur 26.

14:23 2 minuten. De kopgroep van 5 bouwt een voorsprong van 2 minuten uit. . 14 uur 23.

14:21 14 uur 21. Matias weer in kopgroep. Net zoals gisteren zit João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) weer in het groepje vroege vluchters. Matias is momenteel leider van het bergklassement. Hij probeert nu weer in de kopgroep te zitten om zijn trui te verdedigen. Op de eerste beklimming is het wel nog 85 kilometer wachten.

14:14 14 uur 14. De kopgroep van 5 die vroeg in de wedstrijd het peloton achter zich laat: Unai Iribar (Euskaltel - Euskadi) Nickolas Zukowsky (Human Powered Health) Tomas Contte (Aviludo - Louletano - Loulé Concelho) César Martingil (Rádio Popular - Paredes - Boavista) João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados)

14:14 14 uur 14. 5 vluchters hebben meer succes. 5 vroege vluchters trekken op avontuur. Pas over 95 kilometer volgt de eerste klim.

14:09 14 uur 09. Een groepje van 6 renners wil vroeg in de wedstrijd een aanval plaatsen, maar het peloton laat hen niet gaan.

14:08 Quick-Step Alpha Vinyl met leider Jakobsen voor de start. 14 uur 08.

14:04 14 uur 04. Het officiële startsein van de 2e etappe van de Ronde van de Algarve is gegeven.