LIVE: Sprinters krijgen meteen een kans in openingsetappe Ronde van de Algarve

Kopgroep van 4 Een 2e aanvalspoging heeft meer geluk. 4 renners laten het peloton achter zich.

13 uur 48. Portugees Campos stapt uit de race Francisco Campos van Efapel Cycling bergt zijn fiets op en stapt uit de Ronde van de Algarve.

13 uur 39. 1e aanval afgebroken 3 renners probeerden zich los te rukken van het peloton, maar het peloton liet dit niet gebeuren. De eerste aanval werd zo meteen afgebroken. Het gaat om Unai Iribar (Euskaltel-Euskadi), Alfonso Eulálio (Glassdrive Q8 Anicolor) en Tiago Machado (Rádio Popular - Paredes - Boavista).

13 uur 33. De eerste hindernis van de dag is een col van 4e categorie. De renners beginnen aan de Aldeia dos Matos over dik 30 kilometer. Nog even wachten dus.

13 uur 29. Jelle Wallays start niet 2 renners zijn niet gestart vandaag. Cofidis ziet met Jelle Wallays meteen een renner uitvallen. Ook Human Powered Health moet het met een renner minder doen. De Nederlander Wessel Krul start ook niet.

13 uur 25. Het officiële startschot van de 48e editie van de Ronde van de Algarve is gegeven. De koers kan losbarsten nu.

13 uur 16 match begonnen Start De renners zijn vertrokken in Portimão. Over 3 kilometer volgt de officiële start.

13 uur 14. Het profiel van de etappe

12 uur 34. Portugees won Ronde van de Algarve vorig jaar Vorig jaar schreef João Rodrigues de Ronde van de Algarve op zijn naam. De Portugees van W52/FC Porto had 9 seconden voorsprong op Ethan Hayter (Ineos). In 2020 heerste Remco Evenepoel in de Algarve. Hij won ook 2 etappes. Dit jaar is de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl weer een favoriet voor de eindoverwinning, maar de tegenstand is er uiteraard.

12 uur 14. Vorig jaar lag de finish van de openingsetappe in Portimão en vertrokken de renners in Lagos. Sam Bennett snelde toen naar de overwinning. Fabio Jakobsen koestert mooie herinneringen aan de openingsetappe met Lagos als aankomstplaats. Hij won de 1e etappe van de Ronde van de Algarve in 2019 en 2020. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl is er dit jaar terug bij.