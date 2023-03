Ronde van Catalonië: maakt Evenepoel leider Roglic het leven zuur in venijnig slotweekend?

clock 12:12 12 uur 12. Na het zuidelijke uitstapje van gisteren richting Lo Port, vertoeft de karavaan vandaag weer in de regio van Barcelona. Vanuit Martorell verplaatst het peloton zich in westelijke richting, grotendeels bergopwaarts, naar het Catalaanse binnenland. Vervolgens gaat het oostwaarts over grotendeels dalende wegen - met hier en daar nog wel het nodige klimwerk - om te finishen in Molins de Rei, op zo’n 20 kilometer van startplaats Martorell. . Na het zuidelijke uitstapje van gisteren richting Lo Port, vertoeft de karavaan vandaag weer in de regio van Barcelona. Vanuit Martorell verplaatst het peloton zich in westelijke richting, grotendeels bergopwaarts, naar het Catalaanse binnenland. Vervolgens gaat het oostwaarts over grotendeels dalende wegen - met hier en daar nog wel het nodige klimwerk - om te finishen in Molins de Rei, op zo’n 20 kilometer van startplaats Martorell.

clock 11:56 11 uur 56. Ronde van Catalonië Roglic deelt prikje uit aan Evenepoel, die stilvalt in slotmeters Ronde van Catalonië

clock 11:54 11 uur 54. Zo was het gisteren. De laatste echte bergrit van deze Ronde van Catalonië finishte gisteren op de steile Lo Port. Daar voerde Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) de forcing, maar hij kreeg zijn Sloveense concurrent Primoz Roglic (Jumbo-Visma) er niet af. Die snelde in de slotmeters nog weg van zijn Belgische belager en verstevigde zo zijn leidersplaats in het klassement. Een uitgeputte Evenepoel bolde 6 seconden later over de streep. Zijn achterstand op Roglic in de stand bedraagt nu 10 seconden met nog 2 ritten te gaan. Knabbelt Evenepoel vandaag al iets af van die achterstand? . Zo was het gisteren De laatste echte bergrit van deze Ronde van Catalonië finishte gisteren op de steile Lo Port. Daar voerde Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) de forcing, maar hij kreeg zijn Sloveense concurrent Primoz Roglic (Jumbo-Visma) er niet af. Die snelde in de slotmeters nog weg van zijn Belgische belager en verstevigde zo zijn leidersplaats in het klassement. Een uitgeputte Evenepoel bolde 6 seconden later over de streep. Zijn achterstand op Roglic in de stand bedraagt nu 10 seconden met nog 2 ritten te gaan. Knabbelt Evenepoel vandaag al iets af van die achterstand?

clock 10:40 De hele dag op en af: laatste helling piekt tot 20 procent. 10 uur 40. De hele dag op en af: laatste helling piekt tot 20 procent

clock 10:34 10 uur 34. Primoz Roglic is de beste klassementsman van de voorbije jaren. Hij is mijn idool, het is een droom om tegen hem te koersen. Remco Evenpoel (Soudal-Quick Step). Primoz Roglic is de beste klassementsman van de voorbije jaren. Hij is mijn idool, het is een droom om tegen hem te koersen. Remco Evenpoel (Soudal-Quick Step)

clock 10:32 Roglic en Evenepoel sierden de voorpagina's van de Catalaanse kranten. 10 uur 32. Roglic en Evenepoel sierden de voorpagina's van de Catalaanse kranten