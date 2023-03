LIVE: De speeltijd is voorbij in Catalonië! Evenepoel en co maken zich op voor klim naar 2.000 meter hoogte

clock 15:44 15 uur 44. Ook het peloton komt over de top van de Coubet. Veel tijd om te recupereren is er niet voor de renners. Evenepoel en co krijgen geen echte lange afdaling voor de wielen geschoven. Ze blijven even op een plateau hangen en moeten zich dan alweer opmaken voor de slotbeklimming naar het arendsnest op de Vallter 2.000. . Ook het peloton komt over de top van de Coubet. Veel tijd om te recupereren is er niet voor de renners. Evenepoel en co krijgen geen echte lange afdaling voor de wielen geschoven. Ze blijven even op een plateau hangen en moeten zich dan alweer opmaken voor de slotbeklimming naar het arendsnest op de Vallter 2.000.

clock 15:43 15 uur 43.

clock 15:38 15 uur 38. Petilli (even) virtueel in de bollen. Simone Petilli komt ook als eerste boven op de Coubet. De renner van Intermarché-Circus-Wanty neemt zo virtueel de bolletjestrui over van de Nederlander Jetse Bol. Toch lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de Italiaan straks ook effectief zijn klassementstrui zal mogen aanmeten. De slotklim is er eentje van buiten categorie: een puntenfestijn, dus. . Petilli (even) virtueel in de bollen Simone Petilli komt ook als eerste boven op de Coubet. De renner van Intermarché-Circus-Wanty neemt zo virtueel de bolletjestrui over van de Nederlander Jetse Bol. Toch lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de Italiaan straks ook effectief zijn klassementstrui zal mogen aanmeten. De slotklim is er eentje van buiten categorie: een puntenfestijn, dus.



clock 15:32 15 uur 32. De vluchters houden zich nog steeds staande. De gele brigade van Jumbo-Visma gaat voorop in de strijd, maar kijkt nog steeds tegen een achterstand van 4 minuten aan. . De vluchters houden zich nog steeds staande. De gele brigade van Jumbo-Visma gaat voorop in de strijd, maar kijkt nog steeds tegen een achterstand van 4 minuten aan.

clock 15:26 15 uur 26. Robert Gesink voert als vanouds het tempo op tijdens de beginfase van de Coll de Coubet. De 36-jarige renner van Jumbo-Visma liep in januari bij een val in de Tour Down Under een bekkenbreuk op, maar voelt zich duidelijk weer klaar om in dienst van kopman Primoz Roglic de voorbereidende hoogtemeters voor zijn rekening te nemen. . Robert Gesink voert als vanouds het tempo op tijdens de beginfase van de Coll de Coubet. De 36-jarige renner van Jumbo-Visma liep in januari bij een val in de Tour Down Under een bekkenbreuk op, maar voelt zich duidelijk weer klaar om in dienst van kopman Primoz Roglic de voorbereidende hoogtemeters voor zijn rekening te nemen.

clock 15:19 Coll de Coubet. Het is zover! We zijn op een kleine 60 kilometer van de streep gearriveerd. Daar ligt de voet van de Coll de Coubet. Een klim van eerste categorie, die de renners 9 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3 procent naar boven voert. . 15 uur 19. hill Coll de Coubet Het is zover! We zijn op een kleine 60 kilometer van de streep gearriveerd. Daar ligt de voet van de Coll de Coubet. Een klim van eerste categorie, die de renners 9 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3 procent naar boven voert.

clock 15:13 15 uur 13. Ik heb na de Tirreno opnieuw vertrouwen in mijn conditie. Ik ben hier voor het klassement, want ik vrees dat een etappe-overwinning door Evenepoel en Roglic niet gemakkelijk zal zijn. Ze vlogen gisteren echt in die laatste rechte lijn. Michael Woods (Israel-Premier Tech) bij CyclingPro.net. Ik heb na de Tirreno opnieuw vertrouwen in mijn conditie. Ik ben hier voor het klassement, want ik vrees dat een etappe-overwinning door Evenepoel en Roglic niet gemakkelijk zal zijn. Ze vlogen gisteren echt in die laatste rechte lijn. Michael Woods (Israel-Premier Tech) bij CyclingPro.net

clock 14:55 14 uur 55.

clock 14:46 Gemiddelde snelheid: 45 km/h. Het peloton is qua kilometers halfweg. Na twee uur bollen, hebben de renners in Catalonië een afstand van 90 kilometer afgelegd. Robert Gesink - die net terug uit blessure komt - drijft de gemiddelde snelheid op tot 45 kilometer per uur. . 14 uur 46. average speed Gemiddelde snelheid: 45 km/h Het peloton is qua kilometers halfweg. Na twee uur bollen, hebben de renners in Catalonië een afstand van 90 kilometer afgelegd. Robert Gesink - die net terug uit blessure komt - drijft de gemiddelde snelheid op tot 45 kilometer per uur.

clock 14:43 14 uur 43. Vandaag is een eerste test om mijn klassementsambities te ontdekken. Een eerste keer boven de 2.000 meter, daar kijk ik naar uit. Romain Bardet (DSM) bij CyclingPro.net. Vandaag is een eerste test om mijn klassementsambities te ontdekken. Een eerste keer boven de 2.000 meter, daar kijk ik naar uit. Romain Bardet (DSM) bij CyclingPro.net

clock 14:43 14 uur 43.

clock 14:43 14 uur 43. In Catalonië rij je nooit echt vlak. Ook niet in de beginfase van deze rit. Toch mogen de renners nu stilletjes bijschakelen. De heuveltjes worden bergachtig. . In Catalonië rij je nooit echt vlak. Ook niet in de beginfase van deze rit. Toch mogen de renners nu stilletjes bijschakelen. De heuveltjes worden bergachtig.

clock 14:27 14 uur 27. Stand van zaken. Met nog 100 kilometer op de teller, is de voorsprong van de vroege vluchters gestagneerd. Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla), Simon Carr (EF-EasyPost), Vadim Pronsky (Astana), Julen Amezqueta (Caja Rural), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma) en Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) rijden een kleine drie minuten voor het omvangrijke peloton uit. Stilte voor de storm. De colonne in Catalonië krijgt op het einde van de rit nog twee colls voor de wielen geschoven. . Stand van zaken Met nog 100 kilometer op de teller, is de voorsprong van de vroege vluchters gestagneerd. Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla), Simon Carr (EF-EasyPost), Vadim Pronsky (Astana), Julen Amezqueta (Caja Rural), Francisco Galván (Equipo Kern Pharma) en Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) rijden een kleine drie minuten voor het omvangrijke peloton uit. Stilte voor de storm. De colonne in Catalonië krijgt op het einde van de rit nog twee colls voor de wielen geschoven.

clock 14:15 14 uur 15. Gisteren was mooi, maar vandaag zal andere koek zijn. 500 meter bergop tegenover 15 kilometer klimmen. We zullen er opnieuw voor vechten, maar Barcelona is nog ver. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) . Gisteren was mooi, maar vandaag zal andere koek zijn. 500 meter bergop tegenover 15 kilometer klimmen. We zullen er opnieuw voor vechten, maar Barcelona is nog ver. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

clock 14:15 14 uur 15.

clock 13:53 13 uur 53. Toen waren ze nog met 4. Bij het overlopen van de deelnemerslijst, zal Arkéa-Samsic tot een pijnlijke conclusie gekomen zijn. De meeste ploegen hebben nog zeven renners in de race, maar de Fransmannen schieten nog maar met 4 over. Gisteren stapte Maxime Bouet al uit de race en vandaag kwamen ook Hugo Hofstetter en Anthony Delaplace niet meer uit de bus. Kopman Élie Gesbert heeft enkel nog Louis Barré, Ewen Costiou en Lukasz Owsian rond zich. . Toen waren ze nog met 4 Bij het overlopen van de deelnemerslijst, zal Arkéa-Samsic tot een pijnlijke conclusie gekomen zijn. De meeste ploegen hebben nog zeven renners in de race, maar de Fransmannen schieten nog maar met 4 over. Gisteren stapte Maxime Bouet al uit de race en vandaag kwamen ook Hugo Hofstetter en Anthony Delaplace niet meer uit de bus. Kopman Élie Gesbert heeft enkel nog Louis Barré, Ewen Costiou en Lukasz Owsian rond zich.

clock 13:46 13 uur 46. De slotbeklimming is echt een taaie klant. Het begint zeer steil en meteen voel je het hoogteverschil. Het zal zaak zijn om goed te doseren. Het zou Primoz moeten liggen. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) bij CyclingPro.net. De slotbeklimming is echt een taaie klant. Het begint zeer steil en meteen voel je het hoogteverschil. Het zal zaak zijn om goed te doseren. Het zou Primoz moeten liggen. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) bij CyclingPro.net

clock 13:33 Het peloton trappelt wat ter plaatse. De kopgroep krijgt een voorgift van 2 minuten en 20 seconden. 13 uur 33. Het peloton trappelt wat ter plaatse. De kopgroep krijgt een voorgift van 2 minuten en 20 seconden.

clock 13:27 Exit Van Eetvelt en Hofstetter . Nog opgaves sijpelen binnen. Onze 21-jarige landgenoot Lennert Van Eetvelt is uit de wedstrijd gestapt. De talentvolle klimmer van Lotto-Dstny eindigde gisteren nog 28e in de openingsetappe. Daarnaast kiest ook de Franse krachtpatser Hugo Hofstetter voor een vroegtijdige exit. De man van Arkéa-Samsic moest gisteren als een van de eersten de rol lossen. Zou hij zijn wonden van zijn valpartij in de Bredene Koksijde Classic - waar ook Campenaerts bij betrokken was - likken? . 13 uur 27. give up Exit Van Eetvelt en Hofstetter Nog opgaves sijpelen binnen. Onze 21-jarige landgenoot Lennert Van Eetvelt is uit de wedstrijd gestapt. De talentvolle klimmer van Lotto-Dstny eindigde gisteren nog 28e in de openingsetappe. Daarnaast kiest ook de Franse krachtpatser Hugo Hofstetter voor een vroegtijdige exit. De man van Arkéa-Samsic moest gisteren als een van de eersten de rol lossen. Zou hij zijn wonden van zijn valpartij in de Bredene Koksijde Classic - waar ook Campenaerts bij betrokken was - likken?