LIVE: Ineos kleurt volledige podium in Catalonië, maar het gebergte lonkt opnieuw

Niet enkel in Catalonië is er koers aan de gang. Ook in Italië loopt de Coppi Bartioli nog zijn gangetje. De renners maken vandaag een pak hoogtemeters. Lees straks op onze website of in de Sporza-app wie de laureaat van de dag is.





Een ander deel van het peloton rijdt in België rond. Na een jaartje zonder maakt de E3 Saxo Bank Classic zijn rentree op de kalender. Wie wordt de opvolger van Zdenek Stybar, de laatste winnaar in 2019? Volg "de kleine Ronde" met tekst op onze website of in de Sporza-app vanaf 12.30 u, om 13.30 kan u er ook genieten van live-beelden in de livestream. Op tv zijn we erbij op Eén, op Radio 1 vanaf 15u.