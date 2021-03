Esteban Chaves komt boven water op zware slotklim in Catalonië

Het klassementspodium is wel voor Ineos

De mannen van Ineos kwamen nooit in de problemen voor het klassement. Joao Almeida daarentegen deelde wel in de klappen. Hij kwam pas als 13e over de finish en tuimelde van de 3e naar de 7e plaats in het klassement. Ineos blinkt nu met 3 mannetjes op het podium: Adam Yates (1), Richie Porte (2) en Geraint Thomas (3).