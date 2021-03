Adam Yates fladdert naar ritzege en leiderstrui in Catalonië, Vanhoucke 5e

De kopgroep pakt 12 (!) minuten voorsprong

De kopgroep kwam met een voorsprong van 3 minuten aan aan de voet van de slotklim, maar het venijn zat in de staart. De Vallter 2000-beklimming (12km aan 7,5%), ook wel de Koning van Catalonië genoemd, lonkte.

Het was Deceuninck Quick-Step die als 1e wakker schoot. De mannen van leider Almeida kregen het gezelschap van Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers, en gingen samen op zoek naar de 9 vermisten.

Negen renners zwaaiden de rest van het pak uit en gingen een potje verstoppertje spelen. Het peloton dommelde in en gunde de kopgroep met onder andere Kamp en Arensman meer dan 12 minuten voorsprong.

En op het einde wint Ineos (opnieuw)

Het was Alejandro Valverde die het startschot gaf in de Pyreneeën. Zijn 1e aanvalspoging mislukte, maar de tweede keer was het wel prijs. De Spanjaard kreeg Adam Yates en Sepp Kuss met zich mee.



Het drietal ging op jacht naar Arensman (Team DSM). De jonge Nederlander bleef als enige van de vroege vlucht lang buiten schot van het peloton. Yates troefde in die achtervolging al zijn wapenbroeders knap af en fladderde solo naar de ritwinst.



Achter Yates peuzelde Esteban Chaves nog alles en iedereen op. De Colombiaan eindigde 2e voor Alejandro Valverde. Onze landgenoot Harm Vanhoucke mengde zich in de debatten voor de ereplaatsen. Hij werd 5e achter Geraint Thomas na een beresterke slotbeklimming.