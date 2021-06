LIVE: Caleb Ewan voor drie op een rij in de Baloise Belgium Tour?

De slotrit in de Baloise Belgium Tour moet een kolfje naar de hand van de sprinters worden. Een vlakke aanloop brengt het peloton van Turnhout dwars door de Kempen naar het plaatselijke parcours in Beringen. Daar moeten de renners drie rondes afwerken van 22 kilometer. Spek naar de bek van de sprinters dus. Zorgt Caleb Ewan vandaag voor een hattrick? Volg het live op Eén of via de livestream vanaf 13.30 u.