Ewan overleeft koninginnenrit voor tweede zege op rij in Ronde van België

Jonas Rickaert kleurt de vlucht van de dag

De lange aanloop naar de twee plaatselijke rondes was in tegenstelling tot de eerste en derde rit allesbehalve vlak.

In de Baloise Belgium Tour stond vandaag de koninginnenrit op het programma in de traditionele rit door de Ardennen.

Deceuninck-Quick Step controleert, Ewan wint

Met een uitgedund peloton en nog heel wat sprinters aan boord trokken we naar de meet in deze koninginnenrit.

Caleb Ewan: "Ik wou er een zware training van maken"

"Het was een zware dag vandaag. Ze zeiden dat het de lastigste rit was, dus had ik niet verwacht om er in de finale nog bij te zijn. Op de laatste klim had ik een kleine achterstand, maar mijn ploeg bracht mij prima terug bij de groep."

"Ik hoorde in mijn oortje dat de mannen van Deceuninck-Quick Step vooraan gas aan het geven waren. Natuurlijk wist ik dat ze mij liever niet meer dat gat zagen dichtrijden."

"In Milaan-Sanremo was ik nog iets beter, omdat ik daar op getraind had. Nu train ik meer op mijn sprints. Maar ik voel me al het hele jaar heel sterk en dat heb ik vandaag weer laten zien."

"De bedoeling was om er een zware training van te maken, maar op het einde zat ik er nog steeds bij. Het tempo lag de hele dag super hoog, velen hadden waarschijnlijk de benen niet meer om op het einde weg te springen."