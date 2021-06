LIVE: Sprinters aan zet in rit richting Scherpenheuvel

13 uur 19. Jan-Willem Van Schip snelste aan tussensprint. De enige naam die we met zekerheid weten, wint ook de tussensprint. Van Schip staat nu virtueel eerste in het Super8 strijdlustklassement. .

Het is nog even wachten op de namen uit de kopgroep.

Er staan heel wat sprinters aan de start van de Baloise Belgium Tour. We lijsten de belangrijkste namen even voor u op:

Er staan heel wat sprinters aan de start van de Baloise Belgium Tour. We lijsten de belangrijkste namen even voor u op: Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Cees Bol (Team- DSM), Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos), Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) en het Belgische duo Tim Merlier en Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

10 uur 38. Wat staat er op het menu? Op papier moet deze etappe eindigen in een massasprint in Scherpenheuvel. We krijgen net als in de eerste rit een lange aanloop naar de lokale ronde. Het lokale parcours leggen de renners in totaal 3 keer af. De renners moeten wel vier keer de Côte Dongelstraat over, een flinke kuitenbijter van 700m met een gemiddelde stijging van 5,2%. De laatste passage van de Dongelstraat is op 3km van de finish. Kunnen aanvallers de sprinters hier een hak zetten of krijgen we een massasprint in Scherpenheuvel?