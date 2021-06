LIVE: Baloise Belgium Tour opent met pittige Vlaamse Ardennen-rit, toont Remco Evenepoel zich?

Van Schip neemt het eerste Super 8 Checkpoint voor zijn rekening en leidt zo voorlopig het strijdlustklassement. De Nederlander won in 2019 de openingsetappe in de Baloise Belgium Tour.

13 uur 22. Van Schip neemt het eerste Super 8 Checkpoint voor zijn rekening en leidt zo voorlopig het strijdlustklassement. De Nederlander won in 2019 de openingsetappe in de Baloise Belgium Tour. .

Mark Cavendish vervangt Sam Bennett, de Ier haakte last minute af met last aan zijn knie. 12 uur 43.

Vanaf 14u45 kan u de wedstrijd ook live volgen via de livestream of op Eén.

Thibau Nys is de benjamin van het peloton in de Ronde van België. Hij begint aan zijn eerste rittenkoers bij de profs. 12 uur 08.

11 uur 59. Ik verkende die eerste etappe, vlakbij mijn woning, al enkele keren. Ik wil me laten zien in eigen streek. Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos).

11 uur 35. Pittige finale in Vlaamse Ardennen. Een lange vlakke aanloop brengt het peloton vandaag van Beveren naar Maarkedal in de Vlaamse Ardennen. Na bijna 128 kilometer passeren de renners voor het eerst de finish. In en om Maarkedal werken ze in de finale drie lokale rondes af van 15,5 kilometer. In de lokale rondes krijgen de renners telkens drie kuitenbijters voorgeschoteld. Beginnen doen ze met de Fortstraat (0,6km aan 4% gemiddeld) om vervolgens koers te zetten naar de Ellestraat (1,4km aan 4,4% en uitschieters tot wel 8%). De scherprechter in de lokale ronde is Berg Ten Houte op 2km van de finish. Berg Ten Houte is 1,1km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6% en met stroken tot 21%. .