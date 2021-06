Evenepoel demonstreert weer als vanouds, maar Ghys wint wel de opener

Op weg naar de meet is het Robbe Ghys die over de snelste benen beschikt. Remco Evenepoel wordt tweede en pakt meteen een stevige voorsprong op zijn concurrenten voor het eindklassement. Gianni Marchand is knap derde.

Het is nu echt Evenepoel tegen de rest. Van zijn twee kompanen moet hij geen steun meer verwachten, Ghys en Marchand zitten al de hele wedstrijd in de kopgroep.

In de Gouden kilometer pakt Remco Evenepoel de volle 9 bonificatieseconden. Victor Campenaerts pakt in zijn wiel 6 bonusseconden.

In het peloton is het Alpecin-Fenix die de druk opvoert. Oscar Riesebeek moet de kastanjes uit het vuur halen.

16 uur 26. Tweede keer Berg Ten Houte. Evenepoel maakt er een tijdrit van. In zijn wiel zitten Victor Campenaerts, Robbe Ghys en Gianni Marchand. Gilbert knalt nu wel Ballerini uit zijn wiel en is alleen op weg naar de kopgroep. .

16:23

16 uur 23. De rest moet nu toch lossen. Gilbert zet de achtervolging nu alleen in op de kopgroep, in zijn wiel zit Ballerini. De Italiaan is een blok aan het been van Gilbert. Gilbert valt zo terug tot op 20" van de kopgroep met Evenepoel. .