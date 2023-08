Jarige Mike Teunissen bouwt feestje in Geraardsbergen, Wellens nieuwe leider ondanks leegloper

Mike Teunissen kon op zijn 31e verjaardag een dubbel feestje vieren. Hij was dan ook erg tevreden: "Dit is wel een mooi cadeautje. Vandaag is een teken dat ik oud word, maar niet versleten", lachte de Nederlander.

"De finale was heel lastig. Ik zat al vooraan voor de favorieten gingen, dat kostte veel kracht. Later kwam ik nog even achterop en dan moet je hopen dat ze vooraan naar elkaar kijken."

"Ik voelde dat ik het minst over had van iedereen, het was alles of niks. Het werd alles", besloot Teunissen.