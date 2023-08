WK-revelatie Joshua Tarling boekt eerste WorldTour-zege in tijdrit Renewi Tour, vier Belgen in top 5

Joshua Tarling was erg tevreden met zijn eerste WorldTour-overwinning ooit. De 19-jarige Brit reageerde opgewekt: "Het is crazy, ik ben zo blij.. Het team heeft me geweldig gesteund."

"Ik dacht dat ik snel gestart was, maar toen ik de tussentijd hoorde, begon ik te panikeren. Aangezien het een korte tijdrit was, kon ik alles eruit gooien."

Of hij zich nu focust op het algemeen klassement? "We zien wel hoe ver ik geraak, er zit heel veel talent in onze ploeg. We hebben verschillende opties", bleef hij op de vlakte over de tactiek.