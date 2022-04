Vrouwen rijden straks hun Parijs-Roubaix, mét Kopecky en zonder Vos

11:29

11 uur 29. Als we zelfs maar half zoveel spektakel krijgen als in de eerste editie, zitten we nog goed voor een spetterende koers. Een half jaar geleden glibberde Lizzie Deignan in verschrikkelijk weer na een solo van ruim 80 km naar de zege. Vandaag liggen de kasseien er eerder stoffig bij, dus is het risico op zware valpartijen alvast minder groot. .