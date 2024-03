LIVE Parijs-Nice: vreemd koersverloop in voorspelde sprintersetappe, 2 vroege vluchten zijn tenietgedaan

Vorig jaar werd Arnaud De Lie in Parijs-Nice geconfronteerd met een pijnpunt: zijn positionering in de sprint.



In 3 massasprints kon "de stier" van Lotto-Dstny zijn fiets toen maar 1 keer in de top 10 parkeren.



"Deze winter hebben we gewerkt aan Arnauds positionering", vertrouwde sportief manager Kurt Van de Wouwer ons al toe. "Want in zijn eerste Tour willen we Arnaud ook laten meestrijden in de vlakke sprints."