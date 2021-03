Slotrit in Parijs-Nice gaat voortdurend op en af: laten de Belgen zich zien?

Met nog een half uurtje tot de start van de etappe is de ploegenpresentatie nog volop bezig. Het is nu de beurt aan het Team DSM van kopman en nummer 5 in het algemene klassement Tiesj Benoot.

Net zoals vorig jaar zal Parijs-Nice niet eindigen op de befaamde Promenade des Anglais. Het peloton trekt vanmiddag van Le Plan-du Var richting Levens waarna er nog 2 lussen op het programma staan met telkens de beklimming van de Côte de Duranus. Ook richting aankomstplaats Levens loopt het nog op. Een kans voor aanvallers of krijgen we toch een sprint met een kleinere groep te zien?

10 uur 50. Heuvelachtige slotrit in Parijs-Nice. In Parijs-Nice zijn we vandaag aan de slotetappe toe. De korte etappe van 92,7 km lijkt voer voor renners met aanvalsplannen. Houdt Tiesj Benoot zijn 5e plaats vast in het eindklassement? Volg de rit vanaf 14.25 uur. .